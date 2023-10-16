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Медведев заявил, что деменция Байдена не позволит ему «подавить» Путина

16 октября 2023, 15:18
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, на своей странице в X, заявил, что деменция главы США Джозефа Байдена не позволит ему «подавить» главу РФ Владимира Путина.
Ранее Байден, в интервью телеканалу CBS, рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.

«Так вот в чем заключается миссия президента США! А мы раньше думали, наивно, что в том, чтобы обеспечивать благосостояние американцев. В любом случае, ничего такого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция - полезная вещь», - прокомментировал ситуацию Медведев.


Ранее стало известно, что власти США и Израиля обсуждают возможности визита американского лидера Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие дни.

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#дмитрий медведев
#джозеф байден
#россия
#сша
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Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» Израиля
16 октября 2023, 16:48

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» в ответ на любые атаки.
14 октября Нетаньяху провёл встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. На встрече присутствуют министр обороны Йоавом Галлантом, министр по стратегическим вопросам Роном Дермером, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа.

Новость дополняется..
#израиль
#премьер-министр
#иран
#сектор газа
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Израильтяне оборудуют танки самодельными «козырьками» для защиты от дронов
16 октября 2023, 16:26

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

На израильские танки Merkava Mk. IV у сектора Газа устанавливают самодельные «козырьки» для защиты от гранат, сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов. Конечно, нечто похожее уже давно используют российские танкисты в зоне специальной военной операции.
Тонкость ситуации в том, что ранее такое оригинальное и передовое решении было раскритиковано западной прессой как малоэффективное и значительно ухудшающее маскировку танка. Интересно, будут ли озвучены такие же критические замечания в адрес ЦХАЛ, задается вопросом телеграм-канал Mash.

Российские бойцы уже давно усвоили, что незатейливые конструкции из нескольких угловых профилей, которые они за схожесть конструкции прозвали «мангалами», прекрасно защищают экипаж танка от гранат, сбрасываемых с беспилотников, и от атак дронов-камикадзе. Отечественный «Уралвагонзавод» уже серийно устанавливает такую защиту на танки «Прорыв» и Т-72Б3М. Русский солдат в очередной раз опередил мировую инженерную мысль.

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#танки
#солдат
#израиль
#сво
#сектор газа
#защита
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Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне СВО
Путин попросил Шойгу рассказать о ситуации в зоне СВО
16 октября 2023, 16:08

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами российских ведомств попросил у министра обороны Сергея Шойгу озвучить последние новости спецоперации на Украине.
Шойгу отметил, что украинские военные предпринимают безуспешные попытки произвести наступление на разных направлениях. Им не удается прорвать мощную российскую оборону. 

Также министр обороны отметил, что с начала контрнаступления ВСУ, которое стартовало в июне этого года, украинская сторона понесла огромные потери как в личном составе, так и в единицах боевой техники.

Шойгу отметил, что Россия сможет не только выдержать оборону, но и реализовать все заранее намеченные цели. 

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#сергей шойгу
#владимир путин
#сво
#совещание
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Самолет-разведчик U-25 засекли у северных границ России
16 октября 2023, 16:05

Фото: istockphoto/rancho_runner

Радары российских средств противовоздушной обороны зафиксировали пролет самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря. Это уже четвертый иностранный борт-шпион, замеченный вблизи российских границ за последние две недели.
Интересно, что на этот раз наблюдатели идентифицировали воздушное судно как самолет-разведчик времен холодной войны Lokheed U-25 ВВС США. Именно такой борт под управлением Фрэнсиса Пауэрса в 1960 году вылетел из Великобритании и был сбит советскими ПВО над Екатеринбургом, напоминает телеграм-канал Mash.

На этот раз U-25 летел вдоль российской границы на высоте 1,7 тысячи метров, предположительно проводя аэрофотосъемку. Затем Самолет поднялся на высоту 7,4 тысячи метров и исчез с радаров. Истребители-перехватчики в воздух поднимать не стали, так как угрозы нарушения государственной границы РФ не было.

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#сша
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#нарушения
#наблюдатели
#рф
#истребители
#пво
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Путин проводит совещание с главами российских ведомств
16 октября 2023, 15:56

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин проводит совещание с главами ряда российских ведомств.
Уточняется, что президент проводит совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, директором СВР Сергеем Нарышкиным, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и главой Росгвардии Виктором Золотовым. 

В первую очередь Владимир Путин попросил министра обороны России Сергея Шоугу доложить о ситуации в зоне проведения спецоперации. 

После доклада Шойгу о последних новостях СВО, была затронута тема палестино-израильского конфликта, а также происходящих в той зоне событиях. 

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#владимир путин
#сергей шойгу
#сергей нарышкин
#совещание
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Oddity Central: Африканец 55 лет живет в изоляции из-за ужаса перед женщинами
16 октября 2023, 15:18

Фото: istockphoto/PeopleImages

Пожилой мужчина из Африки уже 55 лет живет в полной изоляции. Причина этого — панический страх, который он испытывает перед женщинами.
Как сообщает издание Oddity Central, 77-летний Калличе Нзамвиту еще будучи подростком понял, что он почему-то очень боится женщин. К 16 годам этот страх стал невыносимым. Каждый раз в присутствии женщины его начинала бить крупная дрожь, он испытывал крайне негативные эмоции. Тогда он решил построить вокруг своего дома огромный забор. К 22-м годам мужчина осуществил свое намерение и с тех пор не выходит за пределы ограды.

Женщины из его племени не обижаются на Калличе. Они перекидывают ему через забор одежду и еду. Однако он просит соплеменниц не разговаривать с ним. Хотя диагноз жителю полу-первобытной африканской деревни поставить было некому, врачи сходятся во мнении, что он страдает достаточно редким заболеванием — гинофобией. Ее симптомы описываются как болезненный, иррациональный и непреодолимый страх перед женщинами.

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#дома
#эмоции
#африка
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В РФ выступили за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной
Ушаков: РФ выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта
16 октября 2023, 15:07

Фото: kremlin.ru

Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта, заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.
«Мы считаем, что главное сейчас в данной обстановке - немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования», - прокомментировал ситуацию Ушаков. 

По словам помощника главы РФ, результатом мирных переговоров должно стать создание суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сможет существовать в мире с Израилем. 

Ранее сам Путин также заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства. По словам российского лидера, действия Вашингтона, который хотел монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учли коренных интересов жителей Палестины.

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#россия
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#палестина
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#владимир путин
#конфликт
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РФ и КНР инвестируют в завод сельскохозяйственных культур в Красноярском крае
16 октября 2023, 15:06

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих холдингов КНР намерены вложить средства в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае, который планируют построить и запустить в 2025-2026 годах.
Как передаёт RT, предприятие будет оборудовано современной техникой, а проектная мощность завода составит 330 тыс. тонн продукции в год.

В Китае 17-18 октября состоится форум «Пояса и пути», участие в котором примет и президент России Владимир Путин.  Как передают argumenti.ru, по мнению экспертов, Си Цзиньпин пригласил российского президента для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. И хотя прийти к консенсусу по этому вопросу вряд ли удастся, само стремление Китая решить данную проблему позитивно отразиться на его международном имидже, считают специалисты.

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#китай
#завод
#производство
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В РФ назвали условие готовности Киева к переговорам с Москвой
Журова: Киев пойдет на переговоры с Москвой, если ЕС пообещает ему членство
16 октября 2023, 15:02

Фото: istock / Diy1

Украинская сторона будет готова приступить к переговорам с РФ на условиях Москвы, при условии обещания Евросоюза членства Украины без Крыма и 4 новых российских регионов. Такое заявление сделала зампред комитета Госдумы Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

«Нам необходимо прийти к переговорам. Наверное, Ближний Восток как очередная горячая точка лишний раз заставляет задуматься о том, что не стоит допускать огня», — отметила депутат. 
Кроме того, она обратила внимание на то, что Россия неоднократно предлагала Украине переговоры.

Во время общения с журналистами, Журова подчеркнула, что на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта урегулировать украинский кризис удастся, если Киев пойдет на условия Москвы.

Депутат подытожила, что третей стороне не нужно выходить на контакт с предложениями к российскому главе Владимиру Путину, так как он всегда готов обсуждать вопросы за столом переговоров, в отличии от президента Украины Владимира Зеленского. 

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