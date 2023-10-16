Медведев заявил, что деменция Байдена не позволит ему «подавить» Путина

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, на своей странице в X, заявил, что деменция главы США Джозефа Байдена не позволит ему «подавить» главу РФ Владимира Путина.
Ранее Байден, в интервью телеканалу CBS, рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.
Ранее стало известно, что власти США и Израиля обсуждают возможности визита американского лидера Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие дни.
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«Так вот в чем заключается миссия президента США! А мы раньше думали, наивно, что в том, чтобы обеспечивать благосостояние американцев. В любом случае, ничего такого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция - полезная вещь», - прокомментировал ситуацию Медведев.
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Евгения Парфентьева