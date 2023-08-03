Медведев заявил, что на контрактную службу с января поступило более 230 тысяч человек

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Зампред Совбеза РФ рассказал, сколько человек подписало контракт с Вооруженными силами РФ с начала 2023 года, на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ.
«По данным министерства обороны с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек», - прокомментировал ситуацию Медведев.
Ранее правительство утвердило изменения о призыве на военную службу, представленные Минобороны РФ. Теперь постановление на воинский учет и снятие с него можно осуществить без личного присутствия призывника в связи с цифровизацией.
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