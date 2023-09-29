Медведев заявил, что РФ необходимо добиться устойчивости к натовским ПВО и РЭБ

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России необходимо добиться устойчивости к средствам РЭБ и силам ПВО, которые НАТО поставляет Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вовремя совещания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
«Главное, чего мы должны добиться - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу», - прокомментировал ситуацию политик.
Ранее Медведев, по поручению президента России Владимира Путина, посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР. Он отметил, что военнослужащие настроены на победу, показывают выдающиеся результаты и демонстрируют высокие боевые качества. Также Медведев высоко оценил подготовку личного состава.
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Евгения Парфентьева