Медведев заявил, что виды вооружения в РФ превышают потребности СВО

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинская сторона ведет подсчеты российского вооружения, но в России достаточно оружия, оно даже превышает текущие потребности Вооружённых сил. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
ВПК работает в три смены и производит столько вооружения, сколько потребуется для защиты России, заключил зампред Совбеза РФ.
Читайте также:
Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили
Медведев обвинил Запад в «липкой лжи» и лицемерии
Медведев пригрозил Европе «последним днем»
Анастасия Крестьянова