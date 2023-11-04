Медведев заявил, что враги пытаются уничтожить российскую государственность

Фото: сайт Кремля
Враги на протяжении столетий нападали на Россию, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи.
Своё мнение заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев написал в личном Telegram-канале.
По мнению Дмитрия Медведева, вековая мудрость россиян «не позволяла и позволит злу воцариться на нашей земле».
Ранее Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины.
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«Желающих посеять зло и ненависть, разобщить людей, разорвать страну во все времена было предостаточно», — отметил Медведев, поздравляя россиян с Днем народного единства.
Ранее Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины.
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Мария Фирсова