Медведев заявил, что Запад «проталкивает» переговоры для ослабления России

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад пытается протолкнуть переговорный процесс для того, чтобы ослаблять Россию и помогать накапливать Киеву силы.
Медведев подчеркнул, что России не нужны такие переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила.
Напомним, в настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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Екатерина Коршунова