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Россия готова к прямому конфликту с НАТО, однако это повлечёт за собой ещё большие потери, чем это было в 1945 году. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что у России остаётся всё меньше выбора. Если это продолжится, то единственным шагом станет прямое столкновение с НАТО, который стал открыто фашистским блоком после ситуации с чествованием украинского нациста в парламенте Канады.
Однако Медведев предупредил тех, кто открыто склоняет Россию к новому конфликту о том, что это столкновение принесёт намного больше жертв, чем было после Второй мировой войны.
Ранее издание The Atlantic заявляло, что НАТО может распасться уже к 2025 году. Этому поспособствует конфликт на Украине, а также сближение Путина с правительством США.
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Однако Медведев предупредил тех, кто открыто склоняет Россию к новому конфликту о том, что это столкновение принесёт намного больше жертв, чем было после Второй мировой войны.
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Анастасия Чинкова