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Медведев заявил о готовности России к прямому столкновению с НАТО

Медведев: Россия готова к прямому конфликту с НАТО
26 сентября 2023, 13:46
Фото: iStock/Andrea Nicolini

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Россия готова к прямому конфликту с НАТО, однако это повлечёт за собой ещё большие потери, чем это было в 1945 году. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что у России остаётся всё меньше выбора. Если это продолжится, то единственным шагом станет прямое столкновение с НАТО, который стал открыто фашистским блоком после ситуации с чествованием украинского нациста в парламенте Канады.

Однако Медведев предупредил тех, кто открыто склоняет Россию к новому конфликту о том, что это столкновение принесёт намного больше жертв, чем было после Второй мировой войны.


Ранее издание The Atlantic заявляло, что НАТО может распасться уже к 2025 году. Этому поспособствует конфликт на Украине, а также сближение Путина с правительством США.

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#дмитрий медведев
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#россия
#конфликт
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Аналитик Ерёмина: «Отношение к нацизму в западном мире — в целом лояльное»
26 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/BreakingTheWalls

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой», демонстрируют лояльное отношение Запада к нацизму.
«Любые проявления, связанные с какими-то проблемами, объявляются российской пропагандой. США и Канада не принимали антинацистские резолюции, которые инициировались Россией. Обвинения в адрес России выглядят смехотворно, это показывает отношение к нацизму в западном мире — в целом достаточно лояльное. Это тревожно», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

До этого в МИД РФ заявили, что враждебные действия Канады в отношении нашей страны не останутся без ответа.

«Враждебные России действия Канады, включая расширение санкционных списков, не останутся без ответа со стороны Москвы, заявили в МИД РФ», — приводят argumenti.ru сообщение ТАСС.

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#скандал
#страны
#канада
#политика
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Скандал с нацистом в Канаде навредит Зеленскому
26 сентября 2023, 13:47

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители опозорились перед всем миром из-за скандала с овациями нацисту в канадском парламенте. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В эфире YoyTube-канала Judging Freedom он отметил, что не все еще забыли историю Второй мировой войны, когда Канада, США, Великобритания и СССР были союзниками в борьбе против нацизма. Экс-агент назвал канадского премьера сумасшедшим после идеи приглашения эсэсовца в парламент страны. Вспомнил эксперт также и эпатажного Бориса Джонсона, который заявлял, что именно Украина победила нацизм.

Бывший аналитик ЦРУ считает, что поездка Зеленского в целом была не слишком удачной. Ему не удалось провести совместную конференцию с президентом США Байденом, выступить перед Конгрессом, как в прошлом году. Отношения с Польшей еще более ухудшились, полагает Джонсон. Недаром польский лидер Дуда отказался встречаться с Зеленским, сославшись на плотный график. А скандал с аплодисментами нацисту, в стране, которая воевала против нацизма, еще более осложнит положение украинского президента, заключил эксперт.

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#канада
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Дипломат Винокуров оценил решение США не приглашать Путина на АТЭС
Винокуров: США нарушили госпротоколы, не пригласив Путина на АТЭС
26 сентября 2023, 13:05

Фото: сайт Кремля

США нарушили нормы госпротокола и этикета, не пригласив на саммит АТЭС в Сан-Франциско российского президента Владимира Путина и лидеров ряда других государств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.
Он отметил, что окончательное решение принимает лидер государства, а не правительство США. Именно поэтому приглашения должны быть отправлены всем. США, которые не сделали этого, нарушили все нормы и условия, отмеченные в дипломатическом и государственном протоколах, а также нарушили правила этикета.

Винокуров добавил, что США не имеют юридических и моральных прав, позволяющих им самостоятельно определять число присутствующих на саммите.

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#сша
#саммит
#владимир путин
#нарушение
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Крах предприятий и пустые кошельки: чем для жителей Финляндии обернётся вступление в НАТО
Политолог Баширов: из-за вступления в НАТО страдают жители Финляндии
26 сентября 2023, 12:59

Фото: IStock/naumoid

В Финляндии отметили, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для республики. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны страны Янне Кууселу. Политолог, автор телеграм канала «Политджойстик» Марат Баширов уверен: от вступления в НАТО страдает в первую очередь простой народ. Об этом он рассказал «Радио 1».
«В западной Европе, в том числе, в Финляндии видно, что есть элита. Это элита, которая коррумпированная, это продажная элита, она находится на службе у США. А есть народ, который страдает. Но это не означает, что элита из-за страданий народа поменяет своё мнение относительно участия в НАТО. Это очевидно», — сказал Баширов.
Политолог отметил, что Финляндия всегда была ориентирована на Запад, однако вступление в НАТО сделало жизнь обычных граждан хуже.
«У них исчезла возможность получать дешёвую электроэнергию из России, простой финн теперь не может приехать в Россию заправиться российским бензином и на этом сэкономить, финские предприятия перестали получать российское сырьё, в первую очередь древесину, из-за чего начали закрываться», — добавил собеседник.
Однако Баширов выразил уверенность, что отношения России и Финляндии можно наладить, но это займёт много времени.

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#нато
#финляндия
#запад
#россия
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Rzeczpospolita: Упавшая в Польше в 2022 году ракета была украинской
26 сентября 2023, 12:58

Фото: istockphoto/aapsky

Польские следователи установили, что ракета противовоздушной обороны, упавшая в ноябре 2022 года в районе села Пшеводув и убившая двух человек, принадлежала Украине. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.
Как указано в публикации, украинская сторона не предоставила Польше никаких материалов, помогающих пролить свет на инцидент, и отказалась от сотрудничества в ходе расследования. Хотя пресс-секретарь польской Национальной прокуратуры ранее сообщал, что на Украину был направлен запрос о предоставлении юридической помощи.

В материале сказано, что польские следователи категорически исключают возможность того, что ракета могла быть запущена из России. Также уточняется, что заключение экспертов, доказывающее запуск ракеты с территории Украины, носит секретный характер и пока не может быть обнародован.

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#следователи
#ракета
#инцидент
#свет
#ракеты
#польша
#украина
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В ООН оценили мировой уровень ядерной угрозы
Гутерреш: наблюдается уровень ядерной угрозы как в годы холодной войны
26 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/IG_Royal

Угроза начала ядерной войны достигла уровня времён холодной войны из-за геополитического соперничества. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, учреждённый ООН в 2013 году.

Гутерреш отметил, что достигавшийся несколько десятков лет прогресс в деле предотвращения применения ядерного вооружения, а также проведения его испытаний, сводится на нет. Такие показатели связаны с соперничеством государств и недоверием правительств друг к другу. 

Генсек ООН призвал страны, которые ещё не приняли Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сделать это как можно быстрее. А те государства, которые владеют ядерным оружием должны приостановить его испытания. 

В заключение Гутерреш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие, чтобы свести до минимума ядерную опасность. Он отметил, что «место этим средствам разрушения было только в учебниках истории».

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#ядерное оружие
#опасность
#оон
#призыв
#борьба
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Путин и Лукашенко договорились о сотрудничестве в двух крупных проектах
26 сентября 2023, 12:26

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренности со своим российским коллегой в сотрудничестве сразу в двух крупных проектах промышленной и транспортной сферы. Об этом он рассказал в рамках встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.
По словам Лукашенко, накануне состоялся его телефонный разговор с Путиным.

«Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Второе, что нас касается, — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград», - пояснил белорусский лидер.

Он уточнил, что такие меры необходимы для переброски белорусских грузов на территорию России для их дальнейшего распространения по всему миру.

Личная встреча глав России и Белоруссии состоится 15 октября в Кыргызстане. Там планируется более детальное обсуждение данных проектов.

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Сын Кадырова избил арестованного в СИЗО: реакция Госдумы и СПЧ
Кадыров гордится сыном, который избил задержанного за поджог Корана: подробности
26 сентября 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров наносит удары по голове и телу задержанного за поджог Корана в Волгограде Никиты Журавеля. Редакция «Радио 1» расскажет, как на видеозапись отреагировали государственные деятели и почему задержанный решил принять ислам.

Никита Журавель сжег Коран в Волгограде


 

Резонансный ролик появился в сети 19 мая 2023 года. На кадрах видно, как молодой парень держит в руках горящий Коран, а на заднем фоне виднеется мечеть. Позже выяснилось, что героем ролика является уроженец Украины, который проживал и учился в Волгограде. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за публичные действия, которые совершены в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Глава СК Александр Бастрыкин передал дело следователям из Чечни. Обвиняемый в преступлении был доставлен в СИЗО Грозного, где содержится до настоящего времени.
 
Инцидент с сожжением Корана прокомментировал Рамзан Кадыров. Он назвал ситуацию «точкой невозврата» и заявил, что действия, которые не влекут за собой последствий – демонстрируют настоящее отношение к правам мусульман.

 

Поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова

 
Впервые об инциденте с избиением задержанного за поджог Корана в Волгограде сообщалось в середине августа.  Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что арестованный Никита Журавель направил заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, в котором сообщил, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова. Омбудсмен отметил, что по обращению задержанного будет проведена проверка.

Кадыров избивает Журавеля


Впервые видеозапись, на которой сын главы чеченской республики Адам Кадыров избивает задержанного, была опубликована минувшим вечером Рамзаном Кадыровым в телеграм-канале. Глава республики сопроводил видеозапись словами о том, что намерен поставить ставить окончательную точку «правдивую и честную», так как до сих пор ходят слухи о том, был ли факт избиения на самом деле.

«Побил и правильно сделал» - написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что гордится поступком сына и указал на то, что у Адама Кадырова сформированы взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.

В Госдуме прокомментировали избиение сжегшего Коран сыном Кадырова


Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем телеграм-канале отреагировал на видеозапись, размещенную главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на которой его сын наносит удары по телу и голове задержанного за поджог Корана. Делимханов заявил, что гордится мужским поступком Адама Кадырова и отметил, что на преступление, которое совершил арестованный, мог пойти только гнусный аморальный человек.

Кадыров назвал точкой невозврата акции по сожжению Корана
Кадыров назвал точкой невозврата акции по сожжению Корана

В СПЧ прокомментировали избиение Журавеля сыном Кадырова


Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал видеозапись с избиением задержанного и заявил, что сжигание священной книги является серьезным преступлением, наказание за которое предусмотрено законодательством. Он также подчеркнул, что существуют правила содержания под стражей преступников, которые должны соблюдаться неукоснительно. Фадеев заявил, что очень надеется на то, что совершивший поджог Корана понесет наказание в соответствии с законом и назначенное судом.


Москалькова отреагировала на избиение сыном Кадырова поджигателя Корана


Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отреагировала на опубликованную Рамзаном Кадыровым видеозапись, на которой его сын избивает арестованного за поджог Корана Никиту Журавеля. В своём телеграм-канале она заявила, что задержанный должен содержаться в СИЗО по установленным законам правилам и отвечать за свои поступки он должен перед судом. Она также добавила, что действия, которые совершил задержанный несут межнациональную рознь. Уничтожение священных книг не должно оставаться безнаказанным, заключила она.  


Собчак рассказала о звонке Кадырова


Телеведущая и журналистка Ксения Собчак   рассказала о телефонном разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По ее словам, беседа проходила в формате видеосвязи. Чеченский лидер подтвердил слова о том, что гордится сыном и отметил, что тот повел себя как настоящий мужчина. Собчак также сообщила, что Кадыров рассказал ей о желании арестованного принять ислам. Однако глава Чечни расценил это как способ «спасти свою шкуру» и подчеркнул, что «такие мусульмане нам не нужны».
 
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#бастрыкин
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В Польше призвали подвергнуть уголовному преследованию нациста Хунка
Дзельский: нациста Хунка нужно подвергнуть уголовному преследованию
26 сентября 2023, 12:08

Фото: iStock/Akintevs

Необходимо начать уголовное преследование украинского нациста Ярослава Хунка, которого чествовали в парламенте Канады. Об этом в интервью телеканалу CTV заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.
Ранее сообщалось, что 22 сентября в рамках заседания парламента Канады представители страны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Хунку, который в годы Второй мировой войны состоял в дивизии СС «Галичина». Военные этого подразделения занимались расстрелом поляков и евреев. 

По словам Дзельского, такие люди как Хунк должны привлекаться к уголовной ответственности за убийство военных и мирного населения.

Кроме того, посол заявил, что извинения, принесённого правительством Канады, недостаточно, поскольку в нём не фигурирует полный список поляков, ставших жертвами нацистов. 

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#уголовное дело
#польша
#украина
#парламент
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