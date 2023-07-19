Медведев заявил о нехватке кадров в оборонно-промышленном комплексе РФ

Фото: официальный сайт Кремля
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сталкиваются с нехваткой кадров. Об этом он сказал на заседании программной комиссии партии «Единая Россия», председателем которой он является.
«Есть отдельные направления, например, касающиеся привлечения кадров на оборонные предприятия. ...Да, они получили большие заказы и далеко не всегда у них есть необходимые кадры для того, чтобы эти заказы выполнять», — сказал Медведев (цитата по РИА Новости).
Чтобы не срывать сроки поставок военной продукции, он призвал подумать над тем, как расширить материально-техническую базу предприятий и укомплектовать их необходимым числом сотрудников.
Также бывший премьер-министр считает необходимым улучшение кадровой системы на базе средних технических образовательных учреждений.
Напомним, что в марте президент Владимир Путин подписал указ о работе оборонных предприятий во время военного положения. Согласно ему, компании, которые управляют оборонными предприятиями и не выполняют государственный оборонный заказ (ГОЗ) во время военного положения, будут лишены своих полномочий.В этом случае над предприятиями будет установлено внешнее управление. Участники (акционеры) таких компаний и их органы управления будут лишены своих прав до тех пор, пока военное положение не будет отменено.
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Чтобы не срывать сроки поставок военной продукции, он призвал подумать над тем, как расширить материально-техническую базу предприятий и укомплектовать их необходимым числом сотрудников.
Напомним, что в марте президент Владимир Путин подписал указ о работе оборонных предприятий во время военного положения. Согласно ему, компании, которые управляют оборонными предприятиями и не выполняют государственный оборонный заказ (ГОЗ) во время военного положения, будут лишены своих полномочий.В этом случае над предприятиями будет установлено внешнее управление. Участники (акционеры) таких компаний и их органы управления будут лишены своих прав до тех пор, пока военное положение не будет отменено.
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