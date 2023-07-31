Мексика не будет участвовать в переговорах по Украине без России

Фото: iStock/rarrarorro
Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии без присутствия России. Об этом РИА Новости сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Он уточнил, что искать решение должны обе страны-участницы конфликта. Если Россия и Украина совместно созовут другие страны, то только в этом случае Мексика приедет и примет участие в переговорах.
Также Лопес Обрадор добавил, что эта война выгодна только военной промышленности. В остальном она негативно влияет и на политику, и на экономику, и, к тому же, стоит множества человеческих жизней.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует организовать переговоры о конфликте на Украине. Приглашены 30 стран, среди которых нет России, которая является непосредственным участником событий.
Читайте также:
Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России
Саудовская Аравия пригласила США на переговоры по Украине
Иран поддержал мирные инициативы по Украине
Также Лопес Обрадор добавил, что эта война выгодна только военной промышленности. В остальном она негативно влияет и на политику, и на экономику, и, к тому же, стоит множества человеческих жизней.
Читайте также:
Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России
Саудовская Аравия пригласила США на переговоры по Украине
Иран поддержал мирные инициативы по Украине
Анастасия Чинкова