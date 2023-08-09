Мексика не намерена вступать в БРИКС

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Мексика не будет вступать в БРИКС «по геополитическим и экономическим причинам», однако приветствует участие в организации других стран. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе пресс-брифинга в понедельник, 7 августа. В имх числе оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.
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