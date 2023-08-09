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Мексика не намерена вступать в БРИКС

09 августа 2023, 04:25

Фото: iStock/rarrarorro

Мексика не будет вступать в БРИКС «по геополитическим и экономическим причинам», однако приветствует участие в организации других стран. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Мексиканский лидер отметил, что официальный Мехико собирается и дальше укреплять «союз Северной Америки и всей Америки по причинам соседства», а также экономическим и геополитическим причинам.


Лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе пресс-брифинга в понедельник, 7 августа. В имх числе оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.

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#политика
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Минобороны подтвердило факт сбития двух беспилотников на подлёте к Москве
09 августа 2023, 04:04

Фото: iStock/vladj55

Министерство обороны РФ заявило о пресечении попытки Киева устроить террористическую атаку беспилотниками, в результате которой оба дрона оказались сбиты силами российской ПВО.
По информации военного ведомства, «в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО сбила два боевых беспилотника, летевших на Москву. Один дрон сбили в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. 

Атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.


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#дрон
#беспилотник
#минобороны рф
#москва
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Американский сенатор назвал власти Украины «командой младших школьников»
09 августа 2023, 03:41

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyev

Руководство Украины является «командой младших школьников», у которой нет никаких шансов победить Россию, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль.
«Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось <...> Но в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть», — отметил Табервилль, добавив, что в Вашингтоне команда Байдена совсем не понимает сути и причин украинского конфликта.

Это заявление конгрессмен сделал, комментируя результаты опроса американцев телеканалом CNN касательно необходимости поддержки Украины. Согласно этому опросу, 55% жителей США выступают против одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Киеву.

При этом, 63% участников опроса заявили, что их страна должна собирать разведданные, 53% выступили за помощь в подготовке украинских военных, 43% заявили о поставках вооружения, а 17% – о необходимости участия американских военных в боевых действиях в зоне СВО.

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#сша
#военная помощь
#украина
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Экс-советник Пентагона: Мир на Украине станет признанием поражения США
09 августа 2023, 02:42

Фото: iStock/sb2010

Вашингтон пока не рассматривает всерьёз возможность обсуждения мирного соглашения между Киевом и Москвой, поскольку заключение мира будет означать признание поражения Соединенных Штатов в их противоборстве с Россией. Так заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор.
«Переговоры станут признанием поражения. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет», — заявил Макгрегор в ходе своего интервью на YouTube-канале  Judging Freedom.
Москва не раз заявляла, что готова к переговорам с Украиной, но киевские власти запретили их на законодательном уровне.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ранее объяснил, почему Зеленский и украинская верхушка боятся прекращения конфликта. По словам депутата, прекращение конфликта или его «заморозка» грозят Зеленскому и всему киевскому руководству личным крахом.

В свою очередь, Россия по-прежнему готова пойти на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, и ответить на серьезные предложения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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#дуглас макгрегор
#россия
#украина
#сша
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Кадыров заявил, что власти Чечни помогут восстановить инфраструктуру Мариуполя
09 августа 2023, 00:09

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что власти Мариуполя готовы воспользоваться опытом республики и ее столицы Грозного при восстановлении разрушенной городской инфраструктуры. Ранее стало известно о том, что Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами.
«Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение  подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Города будут развивать связи в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сфер.

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли 8 августа заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей. Глава государства обратил внимание на трудолюбие работников, которые продолжали строительные работы даже после того, как стемнело.

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#рамзан кадыров
#днр
#чечня
#строительство
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Латвия усилит режим охраны границы с Белоруссией
08 августа 2023, 23:47

Фото: iStock/Ingus_Kruklitis

Латвия с 11 августа усилит режим охраны границы на административных территориях, которые граничат с Россией и Беларусью. Об этом сообщило правительство страны.
Речь идет о территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса. Усиленный контроль будет осуществляться Государственной пограничной охраной Латвии при поддержке военных и сотрудников Госполиции.

«Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы», — объяснили латвийские власти.

В свою очередь, латвийское министерство внутренних дел уточнило, что из соседних государств — Литвы и Польши — поступает информация о случаях незаконного пересечения границы с белорусской территории.

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#латвия
#белоруссия
#граница
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Seznam zpravy: Польша создает сильнейшую в Европе армию в кредит из страха перед Россией
08 августа 2023, 22:50

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Ни одно государство в мире в настоящее время не вооружается с такой скоростью и не тратит столько денег на военные расходы, как Польша. Поляки хотят создать сильнейшую армию в Европе из страха перед Россией и Белоруссией.
Об этом пишет чешское издание Seznam zpravy (SZ). В публикации рассказывается о том, как Польша готовится к проведению военного парада в Варшаве. В нем примут участие свыше двух тысяч солдат, будут задействованы американские танки Abrams, самолеты FA-50, РСЗО Himars, системы ПВО Patriot и другая военная техника, приобретенная в последнее время. Польша желает продемонстрировать свою военную мощь.

Перевооружение польской армии идет с немыслимой скоростью на фоне опасения вторжения со стороны России и Белоруссии. Многую зарубежную военную технику Польша сейчас покупает в кредит. В 2020 году страна сделала Южной Корее заказ на тысячу танков К2, 600 самоходных гаубиц К9, 48 легких самолетов FA-50 и 280 РСЗО «Чхонму». Долг Польши тогда превысил 36 миллиардов долларов. Что не мешает Варшаве готовиться сделать еще один заказ. Снова в кредит.

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#самолёты
#танки
#техника
#кредит
#военная техника
#польша
#пво
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Дистанционное электронное голосование в Подмосковье поставят под общественный контроль
08 августа 2023, 22:49

Фото: МИСК МО

В Информационном центре Московской области обсудили особенности общественного контроля в ходе проведения Единого дня голосования. О подготовке наблюдения за выборами-2023 рассказала первый зампред Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.
«Одна из главных тем – создание эффективной системы гражданского контроля за дистанционным голосованием. Стоит задача максимально синхронизировать деятельность всех смежных институтов гражданского общества, задействованных в организации общественного наблюдения. Для нашего региона ДЭГ – это новый формат, который не знаком избирателю», – сказала Дмитриева.
Однако опыт подобной работы есть – в 2021 году ДЭГ в качестве эксперимента прошло в ряде регионов России в рамках ЕДГ.
«При эффективно построенной системе общественного контроля, информационной открытости и просветительской работе гражданских активистов доверие избирателей к электронному формату голосования повышается, что способствует более активному волеизъявлению граждан», – отметил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точёнов.
На встрече обсудили и организацию работы Штаба общественного наблюдения за выборами. Во время ЕДГ штаб по будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линии для обращений граждан по вопросам возможного нарушения избирательного процесса.
 
Голосование в Подмосковье продлится с 8 по 10 сентября. В этот период в Московской области пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Избирателям предложат два формата – очный и дистанционный. 
 
Электронное голосование пройдёт с помощью сайта госуслуги. Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#мособлизбирком
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Латвия вводит усиленный режим охраны границы
Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией
08 августа 2023, 22:07

Фото: iStock/william87

С 11 августа Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте латвийского правительства.
Власти страны приняли соответствующее решение для обеспечения безопасности государственной границы. В правительстве заявили об участившихся случаях незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Также отмечается, что попытки пересечь территорию страны несоразмерно велики.

Латвийское правительство подчеркнуло, что необходимо обеспечить скоординированные действия по пресечению подобных попыток. С 11 августа, страна будет обеспечивать усиленный режим охраны границ всего региона на территориях, смежных с соседней республикой, заявили власти. 

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#правительство
#режим
#латвия
#белоруссия
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Эрдоган пообещал приложить усилия для возобновления зерновой сделки
Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки
08 августа 2023, 21:43

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки. Слова турецкого лидера приводит телеканал TRT.
Эрдоган отметил, что решение о возобновлении зернового соглашения будет зависеть от сторон соглашения. В частности, от западных стран, которые не исполнили свои обязательства, из-за чего сделка была прекращена.  

По словам турецкого главы, Анкара продолжает прилагать усилия для того, чтобы черноморская зерновая инициатива возобновилась. Он также призвал Запад к выполнению своих обязанностей, в рамках данного соглашения.

Напомним, МИД России уведомил Украину, Турцию и ООН о прекращении зерновой сделки 18 июля. Данное решение было принято Москвой по причине невыполнения договоренностей сторонами соглашения. 

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