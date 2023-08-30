Меланшон: Макрон в очередной раз скомпрометировал Францию в Африке

Фото: сайт Кремля
Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон снова скомпрометировал Францию в Африке тем, что поддержал президента Али бен Бонго Ондимбе. Об этом Меланшон заявил в Twitter.
Меланшон отметил, что поддержка Макроном президента Габона Али бен Бонго Ондимбы ошибочна. По мнению Меланшона, военный путь — это единственный вариант для Габона, с помощью которого удалось избавиться от «президента-марионетки».
Напомним, сегодня, 30 августа, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына.
В эфире телеканала Gabon 24 военнослужащие Габона заявили, что положат конец существующему режиму. Они также добавили, что защищают мир в стране, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел в государстве, напрямую воздействующих на обострение проблем в обществе.
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Военные Габона задержали сына президента страны
Напомним, сегодня, 30 августа, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына.
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Военные Габона задержали сына президента страны
Екатерина Коршунова