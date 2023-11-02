Меликов ответил на слова Нурмагомедова о прощении после беспорядков в аэропорту

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на призыв бывшего бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков в аэропорту. Об этом пишет ТАСС.
«Такие индивидуумы не могут рассчитывать на прощение и должны нести ответственность в соответствии с законом», — цитирует агентство слова главы Дагестана.
Читайте также:
Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в Махачкале
В Дагестане уволили чиновника Батырханова, принимавшего участие в беспорядках
На борту лайнера в аэропорту Махачкалы более половины пассажиров было из Израиля
Диана Аванесян