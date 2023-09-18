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Мэр Грозного получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством»

18 сентября 2023, 21:48
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Президент России Владимир Путин наградил мэра города Грозный Хас-Магомеда Кадырова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Уточняется, что Кадыров получил эту награду за трудовых успехи и добросовестную работу.

Помимо Кадырова, такую же награду получил министр здравоохранения Чечни Сулейман Лорсанов. Она присуждена ему за выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения.


Орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени был награждён министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он получил медаль за большой вклад в развитие международных отношений, а также за реализацию проектов социальной сферы.

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#чечня
#награда
#владимир путин
#мэр
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Белый дом уверен в прогрессе контрнаступления ВСУ
18 сентября 2023, 22:18

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинское контрнаступление прогрессирует.
«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», - сообщил Кирби в ходе брифинга об участии США в Генассамблее ООН.

Однако точных данных, на основании чего были сделаны такие оценки, он не привел.

По словам Кирби, президент США Джо Байден надеется подробнее узнать о ситуации на линии соприкосновения от своего украинского коллеги Владимира Зеленского в рамках их встречи Вашингтоне в четверг, 21 сентября.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью американскому телеканалу CNN заявил об успешности контрнаступления ВСУ. По его словам, инициатива полностью на стороне Украины.

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#сша
#президент
#украина
#всу
#джо
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Венгрия не планирует вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО
18 сентября 2023, 21:54

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия не собирается вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерское министерство сельского хозяйства.
«Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам, в рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Венгрия до последнего пыталась прийти к общеевропейскому решению по импорту украинского зерна, однако Еврокомиссия проигнорировала интересы пограничных стран-членов Евросоюза, приняв решение не продлевать запрет на импорт сельхозпродукции без предварительных консультаций с пострадавшими странами.

Таким образом в венгерском министерстве сельского хозяйства приняли решение защитить венгерских фермеров.

Напомним, Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что они запрещают ввоз украинской продукции.

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#украина
#импорт
#польша
#ес
#венгрия
#словакия
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Ракеты Taurus не вошли в новый пакет помощи Германии для Украины
МИД Германии анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 400 млн евро
18 сентября 2023, 21:28

Фото: iStock/andriano_cz

МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
«Мы дополнительно поставим боеприпасы - разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы - это то, в чем больше всего нуждается Украина», - перечислил Писториус.

Он также уточнил, что в новый пакет немецкой помощи войдут бронированные автомобили, системы разминирования, а также зимняя одежду, электрогенераторы и отопительные системы.

При этом подчеркивается, что Писториус не хотел отвечать на вопрос корреспондента, вошли ли в данный пакет крылатые ракеты Taurus дальностью 500 км. Однако он все же ответил, что пока решение об их передаче Украине не принято.

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#автомобили
#украина
#боеприпасы
#ракеты
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В МИД призвали россиян проявлять осторожность в недружественных странах
18 сентября 2023, 20:53

Фото: iStock/vlad_karavaev

В МИД России призвали граждан страны быть осторожными при посещении любой из недружественных стран и быть готовыми к определенным рискам.
«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», - говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве также призвали российских граждан проявлять повышенную бдительность и выдержку. Кроме того, россияне не должны забывать, что при пересечении границы, они попадают под иностранную юрисдикцию. Таким образом, граждане России должны соблюдать законы и нормы той страны, которую они решили посетить.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что запретом на ввоз гражданами личных вещей на территорию Евросоюза, сообщество пытается возвести вокруг РФ железный занавес.

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#мид
#россияне
#ес
#законы
#рф
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В Госдуме разрешили депутатам использовать только российские автомобили
18 сентября 2023, 20:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

В понедельник, 18 сентября, на совете Госдумы было принято решение с 2024 года закреплять за депутатами в избирательных округах только российские автомобили. Об этом сообщила пресс-служба палаты.
«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь об автомобилях, которые закрепляются за депутатом для осуществления своих полномочий в регионе.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что каждый депутат Госдумы обеспечивается для осуществления своих полномочий в регионе автомобилем, арендуемым органом исполнительной власти. Парламентарии решили использовать для этих целей машины только отечественного производства. Такой подход поможет развитию отечественной автомобильной промышленности. А бюджетные деньги пусть остаются в России, заключил спикер Государственной думы.

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#автомобили
#автомобиль
#рынок
#вячеслав володин
#депутаты
#машины
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Историк Долгов рассказал, как исход СВО скажется на положении России на Южном Кавказе
Историк Долгов: военного конфликта между Арменией и Азербайджаном не будет
18 сентября 2023, 19:58

Фото: iStock/scaliger

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в беседе с Pravda.Ru рассказал об эскалации конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также спрогнозировал дальнейшее развитие событий.
Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается обострение армяно-азербайджанского конфликта, связанного с Нагорным Карабахом. По словам Долгова, этот конфликт возник после распада СССР.  

При этом, собеседник Pravda.Ru заявил, что начало военных действий маловероятно, поскольку на территории Нагорного Карабаха находятся миротворцы из разных стран, в том числе, из России. 

Кроме того, Долгов напомнил, что союзницей Азербайджана является Турция, которая входит в НАТО. Для России этот создаёт угрозу, даже несмотря на стремление Турции развивать отношения с Россией в сфере экономики. Турция полноценно поддерживает Азербайджан, что нельзя сказать о России и Армении, поэтому последняя будет предпринимать попытки поиска более сильного союзника. Им может оказаться США, о чём говорят проведение совместных военных учений.

Также Долгов напомнил о словах Путина об этой ситуации. Он заявлял, что Россия пыталась сохранять дружественные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, как бывшими республиками единого государства. Из-за этого создалось сложное двойственное положение.

В заключение специалист подтвердил, что на положении России на Южном Кавказе скажется и исход спецоперации на Украине. Это связано с тем, что многие страны этого региона находятся в ожидании решительных действий России на Украине, которые позволят выстроить отношение о стране.

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#азербайджан
#армения
#россия
#сша
#турция
#конфликт
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Украина подала в ВТО иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз зерна
18 сентября 2023, 19:41

Фото: iStock/Anna Koberska

Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что они запрещают ввоз украинской продукции. Об этом сообщили в Минэкономики Украины.
«Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции», - говорится в сообщении ведомства.

По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, Киеву принципиально важно доказать, что отдельные государства не имеют права на запрет импорта украинской продукции. Она также выразила надежду на то, что данные страны быстро снимут свои ограничения. В этом случае можно избежать долгих выяснений отношений в судах.

Ранее заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина намерена подать в суд на страны, в одностороннем порядке запретившие ввоз украинского зерна.

Напомним, 15 сентября Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза. Однако, главы Польши, Венгрии и Словакии заявили, что не согласны с этим решением. Ровно в полночь 15 сентября эти три страна огранили импорт сельхозпродукции с Украины.

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#суд
#украина
#импорт
#польша
#венгрия
#словакия
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Spiegel: МИД Китая вызвал немецкого посла из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
18 сентября 2023, 19:12

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине. Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства назвала китайского лидера «диктатором».
Это произошло после того, как Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News, рассуждая о том, каким она видит окончание конфликта на Украине, заявила, что победа в противостоянии России стала бы знаком для таких мировых диктаторов, каким является Си Цзиньпин.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя это безответственное высказывание, назвала высказывание главы немецкого дипломатического ведомства абсурдом и откровенной политической провокацией.

Стоит отметить, что Китай является важнейшим торговым партнером Германии, а такие провокационные заявления вряд ли будут способствовать укреплению партнерских и торгово-экономических отношений между двумя странами.

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#победа
#китай
#мид
#интервью
#германия
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МИД РФ вызвал посла Франции из-за инцидента с журналистами на саммите G20
18 сентября 2023, 18:48

Фото: istockphoto/andriano_cz

Посол Франции Жан Леви был вызван в министерство иностранных дел России для прояснения ситуации с журналистами на саммите G-20 в Нью-Дели. Тогда представители двух российских СМИ не были допущены на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона.
Французской стороне в лице ее дипломатического представителя был выражен решительный протест в связи с дискриминационными и явно русофобскими действиями представителей пресс-службы президента Макрона в отношении корреспондента РИА Новости и главного редактора издания Russia-News, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российским журналистам было в грубой форме отказано в допуске на пресс-конференцию французского президента. В МИД РФ обратили внимание, что подобные недружественные акты вопиющим образом нарушают принцип свободы прессы и препятствуют ее представителям выполнять свою работу. Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку отобрать телефон, на который российская журналистка снимала этот безобразный инцидент, еще раз свидетельствует о желании Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации.

Москва потребовала от французской стороны прекратить дискриминацию и давление в отношении неугодных властям СМИ и соблюдать по отношению к российским медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты.

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