Мэр Грозного получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством»

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Президент России Владимир Путин наградил мэра города Грозный Хас-Магомеда Кадырова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Уточняется, что Кадыров получил эту награду за трудовых успехи и добросовестную работу.
Помимо Кадырова, такую же награду получил министр здравоохранения Чечни Сулейман Лорсанов. Она присуждена ему за выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения.
Орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени был награждён министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он получил медаль за большой вклад в развитие международных отношений, а также за реализацию проектов социальной сферы.
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Помимо Кадырова, такую же награду получил министр здравоохранения Чечни Сулейман Лорсанов. Она присуждена ему за выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения.
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Анастасия Чинкова