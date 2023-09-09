Мэр Харькова Терехов оправдывается за русский язык

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Мэр Харькова Игорь Терехов оправдывается за слова о русском языке, сказанные в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.
Терехов пытается избежать очередного наказания. В том же 2022 году по указу языкового омбудсмена Тараса Кременя его оштрафовали за то, что в ходе национального телемарафона мэр Харькова изъяснялся на русском языке. Вскоре его вновь хотели оштрафовать за русскоязычный пост в соцсети, однако суд отменил иск.
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