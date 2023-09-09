Мэр Харькова Терехов оправдывается за русский язык

Представители НАТО ведут информационную войну с Россией, поэтому нет смысла приглашать их участвовать в наблюдении за ходом голосования в России. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах 2023 года.