Мэр Киева Кличко раскрыл, с чем связано падение популярности Зеленского

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время расплачивается за свои ошибки. Об этом в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Политик отметил, что не был удивлён тем, что большая часть украинцев больше доверяет главкому ВСУ Валерию Залужному, нежели действующему президенту Зеленскому.
По словам Кличко, люди видят, кто и что делает, а самое главное, насколько эффективны их действия. Народ также задаётся вопросом, почему Украина не была готова к конфликту с Россией.
В результате этого Зеленскому сейчас приходится расплачиваться за те ошибки, которые он совершил.
Однако Кличко добавил, что именно Зеленский в настоящее время играет важную роль. Его стоит поддерживать до завершения столкновения. Но по завершении конфликта каждый политик вынужден будет заплатить за свои успехи или неудачи.
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По словам Кличко, люди видят, кто и что делает, а самое главное, насколько эффективны их действия. Народ также задаётся вопросом, почему Украина не была готова к конфликту с Россией.
Однако Кличко добавил, что именно Зеленский в настоящее время играет важную роль. Его стоит поддерживать до завершения столкновения. Но по завершении конфликта каждый политик вынужден будет заплатить за свои успехи или неудачи.
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Анастасия Чинкова