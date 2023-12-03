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Мэр Киева Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины

03 декабря 2023, 11:52
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten задался вопросом о том, продолжит ли существовать Украина.
Отвечая на вопрос журналистов о политических амбициях, касающихся поста президента Украины, Кличко отметил, что в настоящее время «было бы глупо» думать о таком.

В настоящее время, по словам киевского мэра, важно учитывать лишь один вопрос: будет ли существовать Украина дальше.


Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести выборы в стране, но не будет объявлять их до тех пор, пока не получит гарантии неучастия в них главкома ВСУ Валерия Залужного. Если соответствующие гарантии не будут получены, то офис Зеленского уволит главкома с максимальной дискредитацией.

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Лукашенко приедет с визитом в Китай
03 декабря 2023, 12:07

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря приедет с визитом в Китай.
Он приведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство БелТА.

В повестку переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина, которые пройдут в Пекине, включили вопросы торгово-экономического, международного сотрудничества, а также инвестиционного. 

В программе визита запланировали несколько мероприятий социально-гуманитарного характера.

Ранее президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались позировать для совместной фотографии участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28), проходящей в ОАЭ.

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#политика
#белоруссия
#китай
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Мэр Киева Кличко раскрыл, с чем связано падение популярности Зеленского
20 Minuten: мэр Киева Кличко сообщил, что Зеленский расплачивается за ошибки
03 декабря 2023, 11:35

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время расплачивается за свои ошибки. Об этом в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Политик отметил, что не был удивлён тем, что большая часть украинцев больше доверяет главкому ВСУ Валерию Залужному, нежели действующему президенту Зеленскому. 

По словам Кличко, люди видят, кто и что делает, а самое главное, насколько эффективны их действия. Народ также задаётся вопросом, почему Украина не была готова к конфликту с Россией.

В результате этого Зеленскому сейчас приходится расплачиваться за те ошибки, которые он совершил. 

Однако Кличко добавил, что именно Зеленский в настоящее время играет важную роль. Его стоит поддерживать до завершения столкновения. Но по завершении конфликта каждый политик вынужден будет заплатить за свои успехи или неудачи. 

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#украина
#владимир зеленский
#политика
#население
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Пушков раскрыл, от кого зависит изменение психологии конфликта на Украине
Пушков: изменение психологии конфликта на Украине исходит от Запада
03 декабря 2023, 11:19

Фото: iStock/alzay

Запад является непосредственным участником конфликта на Украине, поэтому изменение психологии этого столкновения исходит именно оттуда. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее в интервью немецкому телеканалу ARD генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к «плохим новостям с Украины». Так он ответил на вопрос журналистов о вероятном ухудшении ситуации на фронте. 

Российский сенатор отметил, что Запад является таким же автором и участником конфликта как и Украина. 

При этом сейчас западные союзники страны начали открыто принимать неизбежность поражения Украины. Пушков отметил, что ещё полгода назад Столтенберг высказывал абсолютно противоположную позицию, и дождаться от него признания неудачи Киева, казалось, было невозможно. 

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#украина
#нато
#запад
#пушков
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США разместят ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания влияния КНР
Nikkei Asia: США планируют разместить ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе
03 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/ffikretow

Американские военные хотят разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в следующем году, чтобы сдержать влияние Китая. Об этом в беседе с изданием Nikkei Asia рассказал представитель Тихоокеанской армии США Роб Филлипс.
Отмечается, что это будет первый в регионе арсенал США после окончания холодной войны. 

Филлипс рассказал, что планируется размещение наземной версии ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. При этом он не уточнил, когда именно и где будет размещено вооружение. 

Напомним, что китайско-американские отношения начали ухудшаться ещё при Дональде Трампе, который начал некую «торговую войну». С приходом к власти в США нынешнего президента Джо Байдена ситуация ещё больше усугубилась. В настоящее время наблюдается бойкот китайской стороной сотрудничества по ряду направлений, в числе которых и оборонная сфера.

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#сша
#китай
#вооружение
#отношения
#ракеты
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Освобождённые из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве
03 декабря 2023, 10:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и её мать Ирина Татти, освобождённые из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выступили на многотысячной акции в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.
Акция прошла накануне. Елена выступила перед участниками на русском языке и на иврите. Своей речью она призывала продолжить освобождение заложников. Также она поблагодарила присутствующих за помощь и поддержку, которые поспособствовали освобождению заложниц. 

В настоящее время в плену ХАМАС находится сын женщины Александр. Всю семью похитили рано утром 7 октября на юге Израиля. Во время атаки палестинского движения был убит глава семейства. На этой неделе Елена, Ирина и невеста Александра Сафир Коэн были освобождены. Россия приложила немалые усилия для освобождения этих людей. 

Отмечается, что в акции также приняли участие другие освобожденные из плена ХАМАС заложники, а также члены их семей. 

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#израиль
#хамас
#заложники
#митинг
#россияне
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В Париже состоялась акция в поддержку Донбасса
РИА Новости: в центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса
03 декабря 2023, 10:13

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В центре Парижа прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несколько десятков человек с флагами России и ДНР вышли на Марсово поле для выражения поддержки жителям Донбасса. 

Как передаёт корреспондент агентства, сорвать проведение акции пытались несколько проукраински настроенных активистов. Они выкрикивали антироссийские лозунги, но их действия быстро пресекла полиция.  

Организаторами акции под названием «Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны» стали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass. 

Многие участники шествия держали в руках плакаты с лозунгами: «Прекратите вооружать Украину» и «Прекратите мучить Донбасс». 

По словам руководителя ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой, целью данной акции является напоминание о том, что привело к нынешним событиям, а именно – Майдан. Вместе с тем митинг направлен на оказание моральной поддержки населению региона. 

Она также отметила, что правительство Франции и городское руководство не воспрепятствовало проведению такого мероприятия. 

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#франция
#акция
#поддержка
#донбасс
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В Пентагоне допустили стратегическое поражение Израиля в секторе Газа
Глава Пентагона Остин: Израиль может потерпеть стратегическое поражение в Газе
03 декабря 2023, 09:59

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне.
Он отметил, что центром тяжести таких боевых действий является гражданское население. Если оно попадёт к противнику, тактическую победу придётся сменить стратегическим поражением. 

По словам Остина, победа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над палестинским движением ХАМАС возможно только при условии смены главной задачи. Она в первую очередь должна заключаться в предотвращении гибели мирного населения и в его защите на территории анклава. 

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#израиль
#хамас
#сектор газа
#сша
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Глава Палестины призвал возбудить дела на «израильских военных преступников»
WAFA: Махмуд Аббас призвал МУС возбудить уголовные дела против Израиля
03 декабря 2023, 07:05

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда возбудить дела против «израильских военных преступников», сообщило палестинское новостное агентство WAFA
По сведениям издания, во время встречи с прокурором МУС Каримом Ханом Аббас проинформировал последнего о ситуации в зоне ближневосточного конфликта, указав на «акты геноцида и этнические чистки» в секторе Газа.

Согласно имеющейся у палестинского лидера информации, армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает нарушать закон на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим.

Напомним, что утром 1 декабря истёк срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, о его продлении официально не сообщалось. Израильская армия заявила, что ХАМАС нарушил паузу в военных действиях и открыло огонь по территории Израиля. Военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия против палестинского движения в анклаве, в результате чего погибло уже не менее 178 человек.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#суд
#хамас
#сектор газа
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Das Erste: Генсек НАТО Столтенберг предрек ухудшение ситуации на Украине
03 декабря 2023, 06:42

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям по поводу конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала Das Erste.
«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — заявил генсек альянса.

По словам Столтенберга, Украина находится в критической ситуации. Когда журналисты спросили главу альянса о действиях украинской армии в таком положении, он переадресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

Ранее министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал своих коллег убедить оружейные фирмы альянса ещё два года снабжать Украину оружием, чтобы «продержаться дольше России».

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#нато
#украина
#россия
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