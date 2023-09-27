Мэр Москвы Собянин утвердил состав правительства после своего избрания

Фото: сайт Кремля
Все заместители мэра остались на своих местах.
18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин, которого избрали на третий срок, в день своего официального вступления в должность отправил правительство столицы в отставку.
Сегодня правительство было сформировано вновь.
Ранее Владимир Путин на инаугурации Собянина рассказал о новых задачах Москвы. По словам президента, Москва опережает многие мировые столицы в области комфортной среды, инноваций, творчества и досуга. Кроме того особая роль столицы заключается в задаваемых практиках и стандартах, которые важны людям по всей стране.
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Собянин отправил всё правительство Москвы в отставку
«Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», — сказано в указе, который подписал Собянин.
Ранее Владимир Путин на инаугурации Собянина рассказал о новых задачах Москвы. По словам президента, Москва опережает многие мировые столицы в области комфортной среды, инноваций, творчества и досуга. Кроме того особая роль столицы заключается в задаваемых практиках и стандартах, которые важны людям по всей стране.
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Мария Фирсова