Мэра Мариуполя Моргуна отстранили от должности

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Глава ДНР Денис Пушилин принял решение освободить Олега Моргуна от должности главы администрации Мариуполя.
Об этом говорится на сайте главы республики. Пушилин подписал соответствующий указ. Причина данного решения не сообщается.
Ранее сообщалось о старте строительства железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Крым. Железная дорога будет проходить в том числе по территории Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.
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Ранее сообщалось о старте строительства железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Крым. Железная дорога будет проходить в том числе по территории Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.
«Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», —объяснил Евгений Балицкий.Читайте также:
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Мария Фирсова