Меру пресечения Стрелкову изберут сегодня в Басманном суде Москвы

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Меру пресечения экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову изберут в Басманном суде Москвы 21 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Честный детектив.
Кроме того, Telegram-канал SHOT утверждает, что в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его «Клуб рассерженных патриотов», где тот «в открытую критикует руководство страны». Также заявительница недовольна, что Стрелков собирает деньги на нужды СВО, но куда они идут при этом, не отчитывается.
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