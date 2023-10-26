Между Россией и США не осталось доверия в рамках ДСНВ, заявил Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог по стратегической стабильности предполагает наличие соответствующих условий. Об этом Лавров сообщил журналистам.
Ранее посольство РФ в США заявило, что меры американской стороны в вопросе ДСНВ не повлияют на позицию России. РФ приняла к сведению принятые контрмеры США, которые касаются ДСНВ, но это не окажет влияния на позицию российской стороны. Кроме того, дипломаты отмечают, что все обвинения США в адрес РФ о нарушении ДСНВ не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса, сложившегося вокруг Договора.
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