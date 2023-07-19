Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

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Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.
Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Ранее, российские и белорусские спортсмены были лишены возможности принимать участие в международных играх из-за политических мотивов и вооруженного конфликта на Украине. В соответствии с решением комитета, теперь россияне смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Основным условием допуска стало то, чтобы участники соревнований не были связаны с национальными олимпийскими комитетами или федерациями России и Белоруссии.
Прежде сообщалось, что Международная федерация плавания отложила рассмотрение допуска россиян на соревнования.
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Ранее, российские и белорусские спортсмены были лишены возможности принимать участие в международных играх из-за политических мотивов и вооруженного конфликта на Украине. В соответствии с решением комитета, теперь россияне смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Основным условием допуска стало то, чтобы участники соревнований не были связаны с национальными олимпийскими комитетами или федерациями России и Белоруссии.
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Анастасия Крестьянова