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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что посыл российской стороны, который прозвучал на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был услышан и понят международным сообществом. Об этом Вершинин сообщил на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».
Вершинин отметил, что делегация РФ ощутила поддержку со стороны представителей других государств на полях ООН в рамках двусторонних контактов и многосторонних встреч. Он также добавил, что акцент, который сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был четким, его услышали многие.
Вершинин подчеркнул, что слова Лаврова были «подчас может быть и жесткими в определении тех вызовов и опасностей, с которыми сегодня необходимо справляться международному сообществу».
Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что Запад сегодня — это «империя лжи» из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания.
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Вершинин подчеркнул, что слова Лаврова были «подчас может быть и жесткими в определении тех вызовов и опасностей, с которыми сегодня необходимо справляться международному сообществу».
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Екатерина Коршунова