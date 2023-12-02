«Мы ошибались»: Макгрегор раскрыл фатальный просчёт США на Украине

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Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт продемонстрировал США, что невозможно одержать победу только благодаря современным военным технологиям. Об этом он написал в соцсети Х.
«Америка всегда сосредотачивалась на технологиях. У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что «технологии решают все проблемы». Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине», — добавил американский военный.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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