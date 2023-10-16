«Мы проиграли»: В Польше заявили о подставе от Украины

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Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша из-за конфликта между Россией и Украиной проигрывает на политическом и экономическом фронтах. Об этом он написал в своём материале для Myśl Polska.
«Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она «нарушила международное право», — говорится в публикации.
Учёный отметил, что попытки польского правительства следовать интересам своих граждан постоянно противоречат международному праву или законам ЕС.
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