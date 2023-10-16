«Мы проиграли»: В Польше заявили о подставе от Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Ибрахимом Раиси предостерёг его от распространения палестино-израильского конфликта на соседние государства. Об этом сообщает агентство France Press.

Он отметил, что конфликт в первую очередь может распространиться на Ливан, с которым Израиль уже ведёт бои.Также Макрон призвал осуждать действия палестинских боевиков ХАМАС, которые можно трактовать как террористические. Эти группировки, по словам лидера Франции, необходимо уничтожать, чтобы избежать дальнейшей угрозы жизни мирных граждан.Ранее французский МИД заявил, что не имеет доказательств того, что Иран принимал участие в атаках ХАМАС по территории Израиля.Глава МВД Франции связал атаку на лицей сАлиев: В новых конфликтах на Южном Кавказе будет