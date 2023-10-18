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«Опаснее, чем кажется»: В США испугались возможной войны из-за Украины

Макгрегор: Ситуация на Украине стала опаснее из-за риска войны США с РФ
18 октября 2023, 10:09
Фото: istock / donfiore

Фото: istock / donfiore

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем своем YouTube-канале сообщил, что ситуация на Украине становится все опаснее в связи с повышающимся риском войны Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией.
По мнению Макгрегора, возможность конфликта НАТО с Россией становится все больше. Он отметил, что нестабильная обстановка на Ближнем Востоке также может увеличивать риски для общей ситуации в мире.

«С каждым днем ситуация на Украине становится все более опасной, потому что вероятность конфронтации НАТО с Россией продолжает существовать. Пока такая вероятность есть, мы находимся под угрозой в США и Европе», — заключил экс-советник.

Макгрегор подытожил, что ситуация становится все опаснее, чем американцы представляют.

Ранее Макгрегор заявлял, что Власти США должны взять инициативу о прекращении огня в Газе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский в панике из-за новой угрозы Украине
InfoBRICS: Украина паникует из-за предпочтения Запада помогать Израилю
18 октября 2023, 11:40

Фото: iStock/JARAMA

Украинский лидер Владимир Зеленский напуган тем, что страны Запада переключили свое внимание с Украины на Израиль. Так считает военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
«Зеленский, скорее всего, напуган перспективой того, что ему придется делиться с Израилем сотнями миллиардов так называемой "помощи" США. Не секрет, что Вашингтон отдает приоритет Израилю», - говорится в статье.

При этом уточняется, что украинское правительство и народ рассматриваются руководствами стран Запада в качестве «дешевого пушечного мяса», которое должно умирать «ради миссии НАТО».

Таким образом, эксперт считает, что украинское правительство впало в панику из-за того, что внимание стран Запада и всего мира переключилось на эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем.

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Война в Израиле: чья ракета попала в переполненную больницу, зачем Иран поднял флаг мести
18 октября 2023, 11:35

Фото: istock/e-crow

Минувшей ночью по больнице Al-Ahli Arab Hospital в секторе Газа был нанесен ракетный удар. В результате происшествия погибли более 500 человек, по некоторым данным, трагедия унесла жизни 800 человек, большинство из которых женщины и дети. Израиль и Палестина возложили вину за нападение друг на друга. Редакция «Радио 1» расскажет, как в мире отреагировали на произошедшее, кто на самом деле причастен к террористическому акту, и где прошли митинги против Израиля.

Израиль и Палестина: конфликт 2023


Очередное обострение конфликта, который длится на протяжении 75 лет произошло 7 октября. Палестинская группировка ХАМАС вторгалась на израильскую территорию и взяла под контроль несколько районов и военных объектов. Ответными действиями Израиля стали массированные ракетные атаки на сектор Газа. Конфликт продолжает усугубляться и количество жертв войны стремительно растет. 


Удар по больнице в секторе Газа


В ночь на 18 октября по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен удар. Жертвами атаки стали более 800 человек. В связи с трагедией, в которой погибли женщины и дети, находившиеся в больнице, палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. В МИД Палестины произошедшее назвали чудовищным преступлением и «хладнокровной расправой, совершенной израильскими оккупационными силами». В свою очередь, Израиль отверг обвинения в атаке на медицинское учреждение и заявил, что удар по больнице нанесли палестинские террористы вследствие «неудачного запуска ракеты». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) не причастна к террористическому акту в секторе Газа.

Митинги против Израиля


После ракетного удара по больнице в секторе Газа в нескольких странах начались акции протестов. Население Туниса, Турции, Ирана, Ливана и Иордании вышло на митинги с требованием обратить внимание на кровопролитный конфликт и прекратить военные преступления Израиля. В Стамбуле митингующие маршем прошли в знак протеста к консульству Израиля, в Анкаре перекрыта одна из трасс.

Митинги протеста также прошли в палестинской Рамалле. Демонстранты потребовали отстранения президента Палестины Махмуда Аббаса и обвинили его в бездействии.

Международная реакция на удар по больнице в секторе Газа


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар в секторе Газа «примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей», он призвал человечество принять меры по прекращению чудовищных преступлений.

Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» на Израиль
Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» на Израиль

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США призывают Израиль соблюдать «закон войны» при ведении боевых действий. Атаку на больницу она комментировать не стала, сообщив, что ведомство не обладает достаточной информацией о произошедшем.

Россия запросила проведение срочного открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иран призвал мир объединиться против Израиля


Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал мир объединить усилия и выступить против израильского режима. Он прокомментировал удар по больнице в секторе Газа и заявил, что было совершено массовое убийство более тысячи невинных женщин и детей, что делает режим Израиля еще более ненавистным, чем ИГИЛ*.

Иран поднял черный флаг «мести»


В Мешхеде над мавзолеем имама Резы был поднят черный флаг. Об этом сообщает портал Al-Bawaba. Иранцы назвали это флагом «мести» и задались вопросом, станет ли это предвестником войны или подобный символ означает объявление траура из-за событий в секторе Газа.

Израиль доказал непричастность к атаке на госпиталь


В качестве доказательств в своей непричастности к атаке на больницу Al-Ahli Arab Hospital, ЦАХАЛ разместил в социальной сети Х фотографии, на которых, как утверждает израильская армия, нет следов применения боеприпасов. Представитель армии Израиля заявил, что в случае применения снарядов Израиля, на месте падения ракеты должна была образоваться воронка диаметром от 7 до 19 метров. Он также сослался на данные разведки и заявил, что ХАМАС уже убедился, что запуск снаряда произвела группировка «Исламский Джихад»**. 

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*запрещенная в РФ террористическая группировка

**организация признана террористической и запрещена в России
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#иран
#ракеты
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#палестина
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Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным
Источник заявил, что Пашинян семимильными шагами идет по пути Зеленского
18 октября 2023, 11:24

Фото: сайт Кремля

Высокопоставленный источник в Москве заявил, что расценивает недавнее выступление армянского премьера Никола Пашиняна в Европарламенте как безответственное и провокационное, особенно в том, что касается РФ и российско-армянских отношений. Об этом сообщает РИА Новости.
«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3 (если считать Молдавию Украиной №2)», — пояснил источник.

Ранее в Москве осудили заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он сделал в интервью итальянским СМИ, назвав их неприемлемыми. 

Напомним, 3 сентября Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Он также заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Пашинян считает, что на данный момент Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, по причине того, что сама нуждается в боеприпасах.

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#армения
#парламент
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Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля
ЦАХАЛ: прямого попадания в больницу в Газе не было, повреждена парковка
18 октября 2023, 11:18

Фото: iStock/Roman Novitskii

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
Как утверждает Хагари, удар не был произведен с воздуха. Он отметил, что по данным израильских аэрофотоснимков, на поврежденной парковке имеются следы горения, структурные повреждения находящихся рядом зданий отсутствуют.

Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#пожар
#больница
#армия
#министр
#удар
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Президент США Байден прибыл в Израиль
18 октября 2023, 10:56

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Президент США Джо Байден прилетел с визитом в Израиль в среду, 18 октября.
Вот вторник госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ABC News, рассказал, что визит Байдена должен продемонстрировать поддержку Израиля. Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Во время поездки Байден услышит от Израиля, как он будет проводить свои операции, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и обеспечить доставку гуманитарной помощи, которая не принесет пользы ХАМАСУ»,-сказал Блинкен.
Президент США Байден будет координировать свои действия с израильскими партнерами  для освобождения заложников. Также Байден может посетить Египет в ближайшее время.

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#израиль
#сша
#джозеф байден
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Иран поднял черный флаг «мести» над мавзолеем имама Резы в Мешхеде
18 октября 2023, 10:52

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран поднял черный флаг «мести» над мавзолеем имама Резы в Мешхеде, втором по величине городе в стране. Об этом сообщает новостной портал Al-Bawaba.
«Пользователи соцсетей задавались вопросами, станет ли это предвестником войны или просто объявление траура», — говорится в материале агентства.

Уточняется, что это произошло после удара по больнице в Газе. Последний раз черный флаг появлялся после убийства американцами Касема Сулеймани.

Удар по больнице произошел ночью 17 октября. По предварительным данным, погибло более 800 мирных жителей, среди которых большинство женщин и детей. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил траур на 3 дня и поручил приспустить флаги.

Кто на самом деле виновен в смерти невинных людей еще не установлено. Палестинский МИД утверждает, что удар нанесли самолеты Израиля, а ЦАХАЛ — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад».

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#сша
#флаг
#мид
#ракета
#пользователи
#удар
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В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
Путин покинул Дом народных собраний в Пекине после завершения переговоров
18 октября 2023, 10:17

Фото: сайт Кремля

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Глава российского государства выступил на форуме «Один пояс, один путь».

Ранее Путин подчеркнул, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и долгосрочному экономическому прогрессу с уважением к праву каждого государства на собственную модель развития.

Форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине 17-18 октября и собрал более 4 тысяч участников из более чем 140 стран и 30 международных организаций. «Один пояс, один путь» представляет собой международную инициативу, выдвинутую Си Цзиньпином десять лет назад. Главной целью этой инициативы является укрепление и создание новых торгово-транспортных маршрутов, связывающих более 60 стран в Центральной Азии, Европе и Африке. 

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#сша
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#саммит
#путин
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Турецкая партия выступила против ратификации членства Швеции в НАТО
Депутат Перинчек: Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО
18 октября 2023, 08:09

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Информацию об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны выступить против стратегии расширения альянса на Восток. В повестку дня турецкого парламента должен быть включен вопрос присоединения Швеции к НАТО. Они должны принять решение и отклонить присоединение этой страны к альянсу», — заявил Перинчек.
Как заявляет лидер партии «Родина», Турция была фактически отделена от НАТО. По мнению Перинчека, сейчас выход из Североатлантического альянса является вопросом жизни и смерти для Анкары. По мнению политика, выход из Североатлантического альянса может быть самым эффективным методом против заговоров Штатов.

«Турция, освобожденная от НАТО, объединит и консолидирует свой внутренний фронт», — подытожил Перинчек.
Напомним, Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции все еще не получила финального одобрения Венгрии и Турции.

Ранее бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон заявил, что в Швеции начали беспокоиться из-за отказа от наличности, так как в случае отключения электроэнергии это может привести к угрозе нацбезопасности. Об этом пишет The Telegraph. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в Газе
МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе
18 октября 2023, 07:58

Фото: istock / Derek Brumby

Глава Министерства иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади сообщил об отмене запланированного на 18 октября в Аммане саммита с участием президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Информацию об этом сообщает Al Jazeera.

«Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду», – заявил Абдалла ас-Сафади.
На саммите, помимо президента США, должны были принять участие главы Иордании, Палестины и Египта. На встрече собирались обсудить ситуацию в Газе, возможные последствия для региона, а также вопросы оказания помощи сектору. Отмечается, что решение об отмене встречи приняли совместно после консультаций с властями Палестины, Египта и Штатов.

Кроме того, ас-Сафади назвал обстрел больницы в Газе «отвратительным военным преступлением, о котором нельзя молчать». 

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#сша
#больницы
#саммит
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