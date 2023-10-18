«Опаснее, чем кажется»: В США испугались возможной войны из-за Украины

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем своем YouTube-канале сообщил, что ситуация на Украине становится все опаснее в связи с повышающимся риском войны Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией.
По мнению Макгрегора, возможность конфликта НАТО с Россией становится все больше. Он отметил, что нестабильная обстановка на Ближнем Востоке также может увеличивать риски для общей ситуации в мире.
Макгрегор подытожил, что ситуация становится все опаснее, чем американцы представляют.
Ранее Макгрегор заявлял, что Власти США должны взять инициативу о прекращении огня в Газе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«С каждым днем ситуация на Украине становится все более опасной, потому что вероятность конфронтации НАТО с Россией продолжает существовать. Пока такая вероятность есть, мы находимся под угрозой в США и Европе», — заключил экс-советник.
Ранее Макгрегор заявлял, что Власти США должны взять инициативу о прекращении огня в Газе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак