«Мы вступаем в ЕС?»: Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что вскоре Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска.
«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», - прокомментировала ситуацию Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, в феврале 2023 года Бербок, выступая на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Москва может осчастливить весь мир, развернувшись на 360 градусов.
«Если он (Владимир Путин) не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет», - так Бербок ответила на вопрос, возможна ли обеспечить безопасность на Украине.
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Евгения Парфентьева