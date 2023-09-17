МИД Армении: Ереван начал с Москвой консультации по Римскому статуту МУС

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Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Армении Эдмон Марукян сообщил, что Ереван направил Москве свои предложения по ситуации с подготовкой ратификации парламентом республики Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.
Марукян добавил, что Армения продолжает быть открытой и предсказуемой, но задача страны состоит в защите суверенитета и территориальной целостности республики.
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