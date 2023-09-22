МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе

Фото: iStock/Wirestock
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, потребовал незамедлительно развернуть в Нагорном Карабахе миротворческую миссию Организации, пишет «Газета.ру».
«Я обращаюсь к Совету Безопасности с просьбой принять срочные меры. Осуждаю возобновление боестолкновений и атаки на гражданские объекты и инфраструктуру. Требую <...> незамедлительного развертывания межведомственной миссии ООН в Нагорном Карабахе для мониторинга и оценки ситуации в области прав человека, гуманитарной помощи и безопасности», — заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2022 года признал Карабах частью Азербайджана. Примечательно, что в марте этого же года, Баку призвал Ереван к взаимному признанию суверенитета друг друга, а также к отказу от использования военной силы для решения конфликта.
В итоге, при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий, которое состоялось 20 сентября в 13:00. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже прекращение огня прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что не принимал участие в переговорном процессе.
Читайте также:
Нагорный Карабах: история конфликта, причины, капитуляция
Артем Путинцев