МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

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В МИД Армении выразили разочарование заявлениями делегации ООН по итогам визита в Нагорный Карабах. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.
Отмечается, что Ереван с разочарованием и крайней озабоченностью воспринял информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах.
В ведомстве считают, что визит делегации международной организации в Карабах не является межведомственной миссией по сбору фактов. Кроме того, он не оправдал ожиданий армянской стороны и международного сообщества, подчеркнули в МИД Армении.
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«Министр иностранных дел Армении поднял эту проблему в ходе состоявшейся 2 октября в МИДе встречи с главами дипломатических миссий и представителями международных организаций, аккредитованных в Армении», — говорится в заявлении.
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Диана Аванесян