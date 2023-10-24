МИД Армении вызвал посла РФ в Ереване из-за передачи на Первом канале

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Министерство иностранных дел Армении выразило ноту протеста послу России в Ереване из-за телепередачи на Первом канале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в ходе телепередачи, по мнению армянского МИД, были высказаны оскорбительные слова в адрес официальных лиц Армении.
В связи с этим, внешнеполитическое армянское ведомство вызвало посла России в Ереване Сергея Копыркина в МИД. Отмечается, что во время встречи послу будет передана соответствующая нота протеста.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать содействие для возобновления мирных переговоров Армении и Азербайджана.
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В связи с этим, внешнеполитическое армянское ведомство вызвало посла России в Ереване Сергея Копыркина в МИД. Отмечается, что во время встречи послу будет передана соответствующая нота протеста.
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Анастасия Чинкова