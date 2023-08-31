МИД Азербайджана направил ноту протеста французскому послу в Баку

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МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции в Баку Анн Буайон из-за отправки гуманитарного груза к пропускному пункту «Лачин», который направлен Нагорному Карабаху.
Ноту протеста вручили из-за отправки в направлении «Лачин» транспортных средств под видом гуманитарного груза, который сопровождали представители руководства нескольких французских городов, в их числе мэр Парижа Анн Идальго. Также нота протеста связана с провокационными заявлениями, направленными против Азербайджана.
Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, заявившего в 1988 году о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время военного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над Карабахом.
Ранее Армения попросила созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха. В пресс-службе министерства иностранных дел Армении сообщили, что армянская сторона обратилась с просьбой о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН. Причиной называется ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.
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«Эти шаги французской стороны являются не только прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана, но и посягательством на суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защищенные международным правом», —сказано в сообщении МИД Азербайджана.
Ранее Армения попросила созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха. В пресс-службе министерства иностранных дел Армении сообщили, что армянская сторона обратилась с просьбой о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН. Причиной называется ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.
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Мария Фирсова