МИД Британии поддержал идею облегчения вступления Украины в НАТО

Фото: iStock/Vector
Глава МИД Британии Клеверли заявил, что страна намерена содействовать облегчению пути вступления Украины в НАТО
Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания намерена оказать содействие Украине на пути ее вступления в НАТО, пишет издание The Independent.
По его словам, ВСУ продемонстрировали в ходе боевых действий готовность к формированию своих вооруженных сил в соответствии с критериями альянса. Он добавил, что власти готовы поддержать идею отказа от использования плана действий, которые Киеву необходимо выполнить для присоединения к НАТО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленскому придется выбирать между НАТО и продолжением конфликта с РФ.
По его словам, ВСУ продемонстрировали в ходе боевых действий готовность к формированию своих вооруженных сил в соответствии с критериями альянса. Он добавил, что власти готовы поддержать идею отказа от использования плана действий, которые Киеву необходимо выполнить для присоединения к НАТО.
Анастасия Крестьянова