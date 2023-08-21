МИД Британии запретил чиновникам использовать в отношении России термин «враждебное государство»

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Министерство иностранных дел Великобритании запретило правительственным чиновникам называть Россию, Китай и Иран враждебными государствами. Об этом сообщает газета Times.
Уточняется, что употреблять это выражение запрещено и во время обмена сообщениями по электронной почте и WhatsApp.
В МИД Британии отклонили документ одного из чиновников за термин «вражеское государство», который фигурировал в тексте. Тогда в ведомстве объяснили, что государства не могут быть враждебными, они могут совершать враждебные действия.
Сообщается, что введённая в британском ведомстве мера была негативно воспринята чиновниками.
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В МИД Британии отклонили документ одного из чиновников за термин «вражеское государство», который фигурировал в тексте. Тогда в ведомстве объяснили, что государства не могут быть враждебными, они могут совершать враждебные действия.
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Анастасия Чинкова