МИД Чехии: Выборы президента на Украине можно организовать в 2024 году

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В Чехии считают, что на Украине можно провести президентские и парламентские выборы, при этом сама Чехия выразила готовность в предоставлении необходимой для этого помощи. Об этом заявил пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк, передаёт Euractive.
«Организация выборов в условиях военного конфликта между Россией и Украиной регулируется украинским законодательством, и как бы сложно не было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году», - рассказал Дрейк.
При этом, по его словам, Чехия готова оказать помощь Украине в организации выборов. Однако для этого сначала должен поступить конкретный запрос от Киева.
А вот секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что проведение президентских и парламентских выборов на Украине, на которых настраивают западные союзники, могут дестабилизировать ситуацию в стране.
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