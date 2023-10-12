МИД Чехии вызвал российского посла из-за ударов по украинскому селу Гроза

По поручению спикера Государственной думы Вячеслава Володина профильный комитет нижней палаты российского парламента подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Госдума может рассмотреть его в I чтении уже 17 октября.