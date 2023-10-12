МИД Чехии вызвал российского посла из-за ударов по украинскому селу Гроза

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Российский посол в Чехии Александр Змеевский вызван в МИД республики из-за обстрела украинского села Гроза, в котором обвиняется Россия. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.
По версии Киева, Россия обстреляла село Гроза. При обстреле погибли 55 человек, так же еще три человека числятся пропавшими без вести.
При этом посольство РФ в Чехии отвергло причастность страны ок произошедшему в селе Гроза.
9 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя в рамках заседания СБ ООН по Украине отметил, что трагедия в селе Гроза произошла в момент выступления президента Украины Владимира Зеленского, который убеждал участников саммита ЕС в Испании в активно продолжать поддерживает Киев вооружением.
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При этом посольство РФ в Чехии отвергло причастность страны ок произошедшему в селе Гроза.
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Элина Позднякова