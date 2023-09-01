МИД Дании сократит количество сотрудников посольства России в Копенгагене

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МИД Дании выступил за сокращение количества сотрудников посольства России в Копенгагене. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Российскому послу Владимиру Барбину датское ведомство предписало сократить количество российских сотрудников до того количества, которое наблюдается в посольстве Дании в Москве. Уточняется, что это 20 сотрудников и пять дипломатов.
Выполнить предписание датского МИД необходимо до 29 сентября.
Напомним, что в июле 2022 года Россия внесла несколько стран в список недружественных государств. Среди них была и Дания, в посольстве которой, по указанию российского МИД, осталось 20 сотрудников.
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Выполнить предписание датского МИД необходимо до 29 сентября.
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Анастасия Чинкова