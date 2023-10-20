МИД Египта: КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыт

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Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыт, об этом сообщил представитель МИД Египта Абу Зейда на своей странице в X.
При этом, представитель министерства отметил, что Египет не несет ответственность за препятствование выезду граждан третьими странами.
Ранее Джо Байден и египетский коллега Абдель-Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в результате которого было принято решение об осуществлении перевозки гуманитарного груза в Газу через КПП «Рафах».
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Ранее Джо Байден и египетский коллега Абдель-Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в результате которого было принято решение об осуществлении перевозки гуманитарного груза в Газу через КПП «Рафах».
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Евгения Парфентьева