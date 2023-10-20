МИД Египта: КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыт

Страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его мнению, так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.