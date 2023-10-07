В МИД Египта прокомментировали конфликт между Израилем и Палестиной

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МИД Египта заявило, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной представляет собой большую опасность.
В египетском ведомстве призвали стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать ситуации, угрожающие мирному населению. Такое заявление было сделано на фоне обстрелов территории Израиля, в результате которых получили ранения уже более 100 человек.
Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства производятся массированные ракетные удары со стороны сектора Газа. В результате этих обстрелов пострадали уже более 100 человек. Число раненных постоянно растёт.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль одержит победу в этой войне. Он призвал мирных жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям властей.
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Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства производятся массированные ракетные удары со стороны сектора Газа. В результате этих обстрелов пострадали уже более 100 человек. Число раненных постоянно растёт.
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Анастасия Чинкова