МИД Эстонии не поддержало решение Нобелевского фонда пустить на церемонию послов из России и Белоруссии

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна не поддержал решение Нобелевского фонда пригласить послов России и Белоруссии на церемонию вручения премии 2023 года в Стокгольме.
Ранее исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен заявил, что организация решила приглашать «даже те стороны, которые не разделяют ценностей Нобелевской премии». В связи с этим, фондом было принято решение вновь допустить до присутствия на церемонии вручения российских и белорусских послов.
При этом, Цахкна заявил, что необходимо продолжить изоляцию россиян и белорусов на международной арене.
Также он добавил, что его мнение точно разделят коллеги из Латвии и Литвы.
Вручение Нобелевской премии пройдёт в Стокгольме со 20 по 9 октября.
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При этом, Цахкна заявил, что необходимо продолжить изоляцию россиян и белорусов на международной арене.
Вручение Нобелевской премии пройдёт в Стокгольме со 20 по 9 октября.
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Анастасия Чинкова