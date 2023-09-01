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МИД Эстонии не поддержало решение Нобелевского фонда пустить на церемонию послов из России и Белоруссии

01 сентября 2023, 18:08
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна не поддержал решение Нобелевского фонда пригласить послов России и Белоруссии на церемонию вручения премии 2023 года в Стокгольме.
Ранее исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен заявил, что организация решила приглашать «даже те стороны, которые не разделяют ценностей Нобелевской премии». В связи с этим, фондом было принято решение вновь допустить до присутствия на церемонии вручения российских и белорусских послов.

При этом, Цахкна заявил, что необходимо продолжить изоляцию россиян и белорусов на международной арене.


Также он добавил, что его мнение точно разделят коллеги из Латвии и Литвы.

Вручение Нобелевской премии пройдёт в Стокгольме со 20 по 9 октября.

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#эстония
#россия
#белоруссия
#мид
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Первый день голосования жителей новых регионов в Подмосковье прошёл штатно
01 сентября 2023, 20:28

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Первый день голосования на экстерриториальных избирательных участках в Подмосковье завершился в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«В 20 часов закрылись все 30 экстерриториальных избирательных участков в 24 городских округах региона. В течение дня избиратели голосовали на выборах депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – говорится в сообщении.  
Экстерриториальные избирательные участки в Московской области будут работать 2 и 3 сентября с 8:00 до 20:00, а также 4 сентября – с 8:00 до 15:00.
 
Единый день голосования пройдёт в России 10 сентября. Запланировано свыше 4 тыс избирательных кампаний в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 20 – депутатов законодательных органов власти. Всего будет замещено более 34 тыс мандатов. 
 
Впервые в ЕДГ примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

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Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья





 

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#днр
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#херсонская область
#едг
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Генпрокуратура РФ признала фонд «Свободная Бурятия» нежелательной организацией в России
01 сентября 2023, 20:06

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Фонд «Свободная Бурятия» признан нежелательной организацией в России из-за проведения антироссийских акций. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве подчеркнули, что все руководители организации проживают за пределами России, а в частности, в США, Чехии, Польше и Великобритании.

Кроме того, вместо ведения правозащитной деятельности, фонд занимается организацией массовых акций протеста в Бурятии, создаёт информационные угрозы и т.д. Также «Свободная Бурятия» расторгает контракты на службу в ВС РФ, составляет санкционные списки и передаёт их в международные инстанции.

В настоящее время решение Генпрокуратуры РФ направлено в Минюст РФ, а руководитель фонда уже включён в реестр иноагентов.

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#генпрокуратура
#россия
#запрет
#фонд
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В Британии испугались российской ракеты «Сармат»
Express: российская ракета «Сармат» может снести Лондон за шесть минут
01 сентября 2023, 20:03

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Российская ракета «Сармат», поставленная на боевое дежурство, может уничтожить Лондон всего за шесть минут. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули.
«Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут», — говорится в материале издания.

Он уверен, что подобными действиями Россия вынесла предупреждение странам Запада. При этом уточняется, что «Сармат» является монструозным ядерным оружием, которое способно выпустить до 15 боеголовок в любую точку планеты.

Напомним, 1 сентября гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство. Прежде, о скором заступлении на боевое дежурство комплексов «Сармат» говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что комплекс с тяжелыми ракетами будет готов к выполнению боевых задач в ближайшее время. Он также отметил, что Россия работает над перевооружением войск, оснащая их современными средствами.

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#роскосмос
#развитие
#всу
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Посол РФ в ЦАР Бикантов: Благодаря помощи России ЦАР сохранила суверенитет
01 сентября 2023, 19:52

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Послом РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что стране удалось сохранить независимость и она выбрала полномасштабное военно-техническое сотрудничество с Россией.
«Благодаря оперативной помощи наших бойцов ЦАР сохранила суверенитет, территориальную целостность, обеспечила безопасность, отбила атаки незаконных вооружённых формирований», — прокомментировал в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой Бикантов.

Он подчеркнул, что наша страна никогда не уходила из Центральноафриканской республики, Россия всегда присутствовала в регионе в политическом, дипломатическом, торгово-экономическом, гуманитарном плане.
В то же время он отметил, что и от Запада ЦАР также не отворачивалась. В частности, это касается Франции, с которой у государства также есть налаженные связи.

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#россия
#юар
#политика
#сотрудничество
#посол
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МИД Дании сократит количество сотрудников посольства России в Копенгагене
01 сентября 2023, 19:09

Фото: iStock/A-Basler

МИД Дании выступил за сокращение количества сотрудников посольства России в Копенгагене. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Российскому послу Владимиру Барбину датское ведомство предписало сократить количество российских сотрудников до того количества, которое наблюдается в посольстве Дании в Москве. Уточняется, что это 20 сотрудников и пять дипломатов.

Выполнить предписание датского МИД необходимо до 29 сентября.

Напомним, что в июле 2022 года Россия внесла несколько стран в список недружественных государств. Среди них была и Дания, в посольстве которой, по указанию российского МИД, осталось 20 сотрудников.

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#посол
#россия
#мид
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Сенатор Цеков: Встреча лидеров РФ и Турции кардинально не изменит отношения между странами
01 сентября 2023, 18:52

Фото: istockphoto.com/george tsartsianidis

Сенатор Сергей Цеков высказал мнение о том, что отношения России и Турции после встречи лидеров стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не претерпят серьёзных изменений.
«Недружественный курс Турции по отношению к России им невыгоден и в будущем, возможно, уже на предстоящей встрече Путина и Эрдогана, коррекции в этот курс будут внесены. <...> Я не считаю, что наши отношения кардинально изменятся. Турция и Россия заинтересованы в сотрудничестве, и мы надеемся, что наши отношения останутся предсказуемыми», — заявил в беседе с NEWS.ru Цеков.

До этого сообщалось, что в Анкаре рассчитывают, что одним из основных вопросов повестки переговоров будет возобновление зерновой сделки. Так, главный советник президента Турции Акыф Чагатай Кылыч сообщил, что турецкое руководство надеется на достижение определенных договоренностей по этому поводу.

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#россия
#турция
#отношения
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В офисе Зеленского заявили, что число атак беспилотников на Россию будет расти
Подоляк утверждает, что число атак БПЛА по территории России будет расти
01 сентября 2023, 18:21

Фото: iStock/Naypong

Число атак беспилотников на территорию России будет только расти, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью для Reuters.
«Наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти. Потому что это тот этап войны, когда боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации», - прокомментировал ситуацию Подоляк.

Он также исключил возможность мирных переговоров с Россией, заявив, что это будет означать капитуляцию Киева.

Ранее историк Джеффри Робертс заявил, что киевские власти вместе с западными союзниками будут вынуждены принять мир на условиях России. Историк выразил безоговорочную уверенность в военной победе России. По его словам, внешне и внутреннюю стабильную Россию, во главе с популярным президентом, физически невозможно победить на поле боя, что и доказало провальное контрнаступление ВСУ.

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#всу
#контрнаступление
#михаил подоляк
#владимир зеленский
#киев
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Кирби: США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ по территории России
01 сентября 2023, 18:13

Фото: iStock/Jon Rehg

Администрация США не оказывает помощь ВСУ и не поддерживает их удары по территории России. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов (Украины – ред.) вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их», - заявил Кирби в рамках онлайн-брифинга.

Он подчеркнул, что американское правительство сосредоточено на том, чтобы Украина могла вернуть свои собственные земли.
 
Напомним, что США не признают Крым, территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей российскими.

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В Белом доме высказались о расширении БРИКС
В Белом доме не видят угрозы в расширении БРИКС
01 сентября 2023, 18:11

Фото: iStock/lucky-photographer

В США не видят угрозы в расширении БРИКС, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы не рассматриваем БРИКС как антиамериканскую коалицию, или какую-то враждебную организацию», - прокомментировал ситуацию Кирби.

Он строго подчеркнул, что решение о присоединении к союзу остается за каждой отдельной страной. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что присоединение к БРИКС новых членов является попыткой установления нового мирового порядка, альтернативного существующему, который многие воспринимают как «слишком западный».

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#президент
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