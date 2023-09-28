МИД Эстонии одобрил предложение по введению полного торгового эмбарго РФ

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Правительство Эстонии одобрило предложение по введению полного торгового эмбарго. Данная инициатива поступила в рамках 12-го пакета санкций Европейского союза. Информацию об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.
Как сообщает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, станции против РФ необходимо усиливать и усложнять уклонение от них.
Глава эстонского МИД добавил, что данные предложения включаются в себя запрет на транзит санкционных товаров, сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей. Кроме того, предложения подтверждают, что ЕС будет завораживать активы России, пока военный ущерб Украине не будет компенсирован.
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«Эстония требует, чтобы новый пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России. В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, мы также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций», — цитирует министра пресс-служба.
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Алина Юрчак