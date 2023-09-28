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МИД Эстонии одобрил предложение по введению полного торгового эмбарго РФ

28 сентября 2023, 15:07
Фото: istock / diegograndi

Фото: istock / diegograndi

Правительство Эстонии одобрило предложение по введению полного торгового эмбарго. Данная инициатива поступила в рамках 12-го пакета санкций Европейского союза. Информацию об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.
Как сообщает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, станции против РФ необходимо усиливать и усложнять уклонение от них.

«Эстония требует, чтобы новый пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России. В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, мы также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций», — цитирует министра пресс-служба.

Глава эстонского МИД добавил, что данные предложения включаются в себя запрет на транзит санкционных товаров, сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей. Кроме того, предложения подтверждают, что ЕС будет завораживать активы России, пока военный ущерб Украине не будет компенсирован.

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«Взаимные привилегии»: на что пошел Израиль ради безвизового въезда в США
США введут безвизовый режим с Израилем в ноябре
28 сентября 2023, 15:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США введут безвизовый режим для граждан Израиля в конце ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, какое условие выполнил для этого Израиль и с какими странами действует безвизовый режим у России.

США вводят безвизовый режим для Израиля


Администрация США введет безвизовый режим для граждан Израиля с конца ноября, об этом свидетельствует информация, опубликованная в совместном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. До конца ноября США предпримут все необходимые меры, чтобы завершить процедуру упрощения въезда в страну граждан Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал отмену визового режима важнейшим шагом к стратегическому партнерству двух стран. Кроме того, такое решение укрепит двустороннее сотрудничество в области борьбы с экстремизмом, терроризмом, а также в сфере экономики. По словам министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, решению американских властей предшествовала долгая работа со стороны обеих стран, которая длилась более десяти лет. В соответствии с опубликованным документом, изменения будут приняты 30 ноября. Граждане Израиля, желающие посетить США, смогут пребывать в стране не более 90 дней без предварительного получения американской визы.


Какие страны имеют безвизовый режим с США


США редко расширяют перечень стран, граждане которых могут пребывать в страну без предварительного получения визы. Израиль станет 41-й страной, с которой США установят безвизовый режим. Предыдущим государством, которому было предоставлено право безвизового въезда, стала Хорватия. Она была включена в список безвизовых стран США в 2021 году. Ранее США установили безвизовый режим въезда для Андорры, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Голландии, Дании, Литвы, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Чехии, Швеции, Японии  и ряда других стран.
 
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Прежде телекомпания ABS сообщала, что вопрос отмены визового режима обсуждался давно. Последние переговоры прошли на высоком уровне в ходе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На полях саммита президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали возможность отмены визового режима между странами и условия, при которых это станет возможно.

Для того, чтобы получить право безвизового въезда в США, Израилю предстояло выполнить несколько требований, одним из которых стало предоставление права беспрепятственного въезда на территорию страны американцам палестинского происхождения. Предпосылкой к установлению такого критерия стали многочисленные инциденты с участием американских граждан, которые имели двойное гражданство или регистрацию на территории сектора Газа и пытались попасть в Израиль через международные аэропорты. Однако, как и другие палестинцы, они были вынуждены въезжать страну через Иорданию или Египет.

 

Какие страны имеют безвизовый режим с Россией


Самыми популярных направлениями среди россиян были европейские, однако с 2022 года порядок въезда в эти страны значительно усложнился. Несмотря на это в перечень безвизовых стран для российских граждан входит более 100 государств. Граждане России могут посетить некоторые страны бывшего СССР с российским паспортом. К ним относятся: Белоруссия, Казахстан, Абхазия, Южная Осетия, Кыргызстан. Без предварительного получения визы, россияне могут посетить: Армению, Азербайджан, Грузию, Индонеию, Катар, Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Филиппины, Куба, Мексика, Бразилия, Уругвай, Чили, Непал, Саудовская Аравия и ряд других. Однако важно помнить, что виза может потребоваться в зависимости от целей поездки и ее длительности.

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В Совфеде объяснили, зачем американские СМИ начали критиковать Украину
Сенатор Климов: в США меняется отношение к Украине из-за предстоящих выборов
28 сентября 2023, 15:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что в американских СМИ стали высказываться в поддержку РФ из-за предстоящих президентских выборов в Вашингтоне. Об этом пишет NEWS.ru.
«Стратегический курс США на сдерживание нашей страны не меняется, но приближаются президентские выборы. И для того чтобы иметь возможность для маневра, там и начинают говорить в поддержку России», — цитирует Климова NEWS.ru.

По словам сенатора, в Европе и Вашингтоне начинают осознавать, что победить РФ на поле боя вряд ли удастся. Климов пояснил, что в США начали высказываться в поддержку России для того, чтобы создать психологическую атмосферу, которая позволит  переложить вину за все неудачи на украинского лидера Владимира Зеленского.

Он добавил, что России следует двигаться в прежнем направлении.

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#рф
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Столтенберг раскрыл последствия капитуляция Украины
Столтенберг: Капитуляция Украины приведет к оккупации
28 сентября 2023, 15:10

Фото: iStock/JARAMA

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру, она приведет к оккупации.
«Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно», - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он подчеркнул, что чем сильнее становится Украина, тем ближе и окончание конфликта. Столтенберг полностью поддержал «формулу мира», представленную Зеленским, в очередной раз повторив, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
 
Напомним, 28 сентября Столтенберг провел рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек прибыл в Киев для встречи с Зеленским, где они обсудили усиление работы украинских противовоздушных систем.


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#сша
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#нато
#киев
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Песков: В России нужно повышать расходы на оборону
28 сентября 2023, 14:55

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости повышения расходов на оборону России в условиях гибридной войны.
«Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас», - заявил Песков, говоря о проекте бюджета.

Он добавил, что Россия продолжает проведение специальной военной операции, что, по его словам, требует больших расходов.

Ранее Песков не стал комментировать информацию о якобы запрете на выезд ряда чиновников в новые российские регионы без специального согласования.

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#россия
#регионы
#операции
#заявление
#песков
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Киев признал, что желающих финансировать Украину все меньше
Минфин Украины: Желающих финансировать Киев становится меньше
28 сентября 2023, 14:06

Фото: istock / Andrii Atanov

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих оказывать финансовую помощь Киеву становится все меньше. Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона.

«Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать», — высказался украинский министр финансов.
Марченко также отметил, что он надеется, что в 2024 году тенденция сохранится, так как ведомство делает все возможное. Он также отметил, что появляется много вопросов по поводу желания налогоплательщиков других стран помогать Украине. 

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем 2024 году приоритетами украинского бюджета станут оборонительные расходы и затраты на безопасность. На нее планируется выделить не меньше 43,3 миллиарда долларов.

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#безопасность
#расходы
#министр
#владимир зеленский
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Столтенберг провел встречу с Зеленским
Столтенберг провел рабочую встречу с Зеленским
28 сентября 2023, 13:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Генсек прибыл в Киев для встречи с Зеленским, где они обсудили усиление работы украинских противовоздушных систем. 

При этом, ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский предупредил, что Украина рискует потерять своих союзников из-за выпадов и неблагодарности, проявленных президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали путь публичной конфронтации и обратились к судебным искам через Всемирную торговую организацию, вместо того чтобы вести конструктивный диалог.

Турецкое издание Dik Gazete сообщало, что США и Евросоюз могут попытаться закончить украинский конфликт с помощью переговоров. Поэтому в ближайшее время у Украины может смениться лидер.

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#сво
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В Азербайджане задержан Рубен Варданян: чем его арест выгоден Турции и США
Экс-глава правительства НКР Рубен Варданян арестован в Азербайджане: причины
28 сентября 2023, 13:34

Фото: IStock/YakobchukOlena

Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян арестован военными Азербайджана при попытке выехать в Армению. Редакция «Радио 1» расскажет, за что задержан политик и какие требования Ереван выдвинул Баку.

Задержание Рубена Варданяна

 
Азербайджанские военные задержали Рубена Варданяна при попытке выехать в Армению через «Лачинский коридор». Задержанного сопровождали пограничники, которые доставили его в Баку. Варданяна передали правоохранительным органам и вскоре появилась информация, что решением суда экс-глава правительства НКР арестован на четыре месяца.

Почему и за что задержали Рубена Варданяна


Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана настаивает на том, что Варданян причастен к размещению на территории российского миротворческого контингента террористических группировок из числа армянских граждан. Миллиардер подозревается в создании незаконных формирований и их финансировании. СГБ также обвиняет Варданяна в незаконном пересечении границы Азербайджана с целью совершения диверсий. Согласно выдвинутым в отношении политика обвинениям, ему может грозить до 14 лет лишения свободы.

Азербайджанское следствие настаивает, что Варданян незаконно пересек государственную границу в сентябре 2022 года и направился в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахе, где оснащал созданную им преступную группировку оружием для совершения нападений на людей.
 
После того, как появилась информация о задержании бывшего госминистра, Армения потребовала от Азербайджана предоставить сведения о задержанном. Ереван запросил информацию о состоянии Варданяна и его местонахождении. В дипмиссии Армении заявили, что намерены вернуть Варданяна и рассчитывают на поддержку российской стороны и иных государств-партнеров.

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Биография Рубена Варданяна

 
Рубен Варданян известен не только как политик, но и как предприниматель. Родился Варданян в Ереване 25 мая 1868 года, в возрасте 17 лет он переехал в Россию, где в 1992 году с отличием окончил экономический факультет МГУ. Вскоре он стал одним из основателей инвестиционной компании «Тройка Диалог», которая была продана в 2011 году за 1 миллиард долларов. Варданян состоял в совете директоров крупных компаний, таких как «Росгосстрах», КамАЗ и некоторых других предприятий. Кроме предпринимательской деятельности он занимался благотворительностью. В 2021 году он вошел в рейтинг самых богатых людей России по версии Forbes.  

Осенью 2022 года Варданян принял решение строить политическую карьеру в Нагорном Карабахе. Чтобы занять государственный пост, ему пришлось отказаться от российского гражданства. Прошение об отказе от гражданства было удовлетворено президентом России Владимиром Путиным. В ноябре того же года Варданян был назначен на пост министра республики. На должности главы правительства он пробыл недолго и уже в феврале 2023 года оставил пост под давлением Азербайджана.

 

Кому выгодно задержание Рубена Варданяна

 
Политолог Юрий Самонкин в беседе с «Телеканалом 360» рассказал, что задержание бывшего главы правительства непризнанной республики НКР является сигналом о том, что репрессии возможны против всего армянского населения.
 
Эксперт заявил, что задержание Варданяна может быть выгодно США или Турции, а не только Баку, так как контролировать Азию в состоянии хаоса гораздо проще. Миротворческая позиция в Нагорном Карабахе неудобна и неприемлема, поэтому Варданян может стать разменной монетой, заключил Самонкин.

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Стало известно, зачем Кадыров приехал в Москву
Путин и Кадыров встретились для обсуждения ситуации в Чечне
28 сентября 2023, 13:24

Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Чеченской Республике, трансляцию разговора вел телеканал «Россия 24».
«Проблемы мы давно решили. Есть технические вопросы, в которых нужна ваша помощь», - прокомментировал ситуацию Кадыров. 

Чеченский лидер также рассказал о ситуации на полях СВО. По его словам, настроение у военных боевое, украинцев каждый день берут в плен, вопросы со связью и техникой всегда решаются оперативно. 

«Ребятам самые наилучшие пожелания. Уверен, они воюют героически», - заключил глава РФ.

Напомним, в середине сентября интернет заполонили слухи о смерти лидера Чеченской Республики, поскольку он долго не появлялся в публичном пространстве. В ответ на это, Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором он гуляет под дождем и называет слухи о своей гибели «немного преувеличенными».

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Путин проводит рабочую встречу с Кадыровым
28 сентября 2023, 13:13

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, встречу двух лидеров транслирует «Россия 24».
Ранее Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал пост, в котором признал факт того, что его сын Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Чеченский глава добавил, что «не любит недосказанность».

Сегодня Адам впервые высказался после избиения, заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля, сжегшего Коран.

«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал сын главы Чеченской Республики в социальной сети.

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