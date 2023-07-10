МИД Финляндии: Хельсинки ужесточают ограничения на въезд для граждан России

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Финляндия ввела более строгие правила для въезда в страну российских бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости, начиная с полуночи следующего понедельника, передает РИА Новости со ссылкой на местный МИД.
«Мы усилим ограничения для деловых путешественников, собственников недвижимости и студентов... Новые правила вступят в силу с 00:00 10 июля 2023 года и останутся в силе до дальнейшего уведомления», — уточняется в заявлении.Для бизнес-путешественников будет открыт въезд только в Финляндию, не предусмотрена возможность транзита в другие страны. Кроме того, власти Финляндии требуют от российских бизнесменов указать причину, по которой их личное присутствие на территории страны является необходимым, добавляет министерство.
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