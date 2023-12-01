МИД Финляндии организует обучающий курс по антироссийским санкциям

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Министерство иностранных дел Финляндии запустит обучающие онлайн-курсы по антироссийским санкциям. В стране Суоми такое решение принято раньше всех прочих государств Евросоюза.
Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что с точки зрения эффективности санкций очень важно, чтобы и фирмы, и власти знали, каким образом их следует применять. Курс включает в себя раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, а также практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти.
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Александр Бойцов