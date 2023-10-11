МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен

Он отметил, что в настоящее время в финансировании США помимо Украины стал нуждаться Израиль. Поэтому первостепенной задачей у Администрации США стоит совмещение этих двух видов помощи, чтобы оказать равно справедливую помощь нуждающимся в ней странам.Однако, по словам Кирби, в настоящее время ещё не принято окончательное решение о количестве, составе, а также форме планируемых поставок. Но политик отметил, что Администрация совместно с Конгрессом США активно ведёт расчёты и работу касаемо решения поставленной задачи.Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий ​заявил, что сейчас Зеленский будет делать всё, только бы не отойти на второй план для западных стран.«Спали розовые очки»: Зеленский в ужасе отБельгия будет выделять деньги на помощь Украине изНа Западе культивируется идея о