МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен

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Финское Министерство иностранных дел начало расследование в связи с пранком, в котором участвовали граждане РФ Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые говорили с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен от лица африканского политика. Расследование было начато почти через сутки после того, как российские СМИ сообщили о произошедшем.
В официальном заявлении, которое опубликовано на сайте МИД Финляндии, отмечается, что в рамках расследования устанавливаются обстоятельства мошенничества, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с лицом, не являвшимся тем, за кого себя выдавало. Министерство также подчеркивает, что видеозвонок и его организация были стандартными, не вызывавшими подозрений.
В рамках данного разговора министр поделилась позицией Финляндии по актуальным вопросам, и весь процесс диалога не затрагивал конфиденциальной или секретной информации.
Таким образом, финские власти расследуют обстоятельства пранка, который стал известен широкой общественности и вызвал шум в СМИ.
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В рамках данного разговора министр поделилась позицией Финляндии по актуальным вопросам, и весь процесс диалога не затрагивал конфиденциальной или секретной информации.
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Артем Кузьмин