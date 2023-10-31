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МИД Франции сообщил о двух погибших в секторе Газа французских детях

МИД Франции: в секторе Газа погибли двое французских детей
31 октября 2023, 21:24
Фото: iStock/Olivier DJIANN

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Двое детей французской национальности погибли в секторе Газа. Об этом сообщает МИД Франции.
Уточняется, что трое французских детей вместе с матерью находились на территории сектора Газа. Двое детей погибли, мать и третий ребёнок получили ранения.

В МИД уточнили, что на данный момент Франция не может контролировать эту ситуацию, поскольку консульству страны в Иерусалиме пока не удалось выйти с ней на связь.


В ведомстве вновь потребовали разрешение на выезд из Газы всех иностранцев и, в частности, французов. Страна также настаивает на гуманитарном перемирии, чтобы появилась возможность беспрепятственно доставлять гуманитарные грузы в анклав.

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#франция
#мид
#сектор газа
#погибшие
#дети
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Белый дом признал гибель мирных жителей Газы под израильскими ударами
31 октября 2023, 21:24

Фото: iStock/Naeblys

В Белом доме признали, что жертвами ударов Израиля по сектору Газа становятся мирные жители, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
«Я не отрицаю того, что это происходит сейчас. Разумеется, оно происходит. Это - трагедия, однако целью израильских сил не является преднамеренное лишение жизни невинных гражданских лиц. Они пытаются свести эти потери к минимуму», - прокомментировал ситуацию Кирби.

Напомним, 31 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.

При этом, по последним данным Минздрава Палестины, в анклаве погибли более 8500 человек.

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#армия
#израиль
#белый дом
#сша
#погибшие
#сектор газа
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Путин назначил Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области
31 октября 2023, 20:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Об этом сообщает Кремль.
Полномочия бывшего губернатора Олега Кувшинникова, который занимал свой пост 12 лет, прекращены. 

Уточняется, что Кувшинников ранее сообщил о своём намерении досрочно завершить исполнение обязанностей губернатора Вологодской области. В связи с этим, в ходе встречи, Путин принял отставку Кушинникова и назначил врио губернатора Георгия Филимонова, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. 

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#россия
#встреча
#указ
#губернатор
#георгий филимонов
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Путин проводит встречу с главой Вологодской области Кувшинниковым и Филимоновым
Путин встретился с главой Вологодской области Кувшинниковым и Филимоновым
31 октября 2023, 20:53

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.
Путин отметил, что Вологодская область является промышленно развитым регионом России. 

Также президент подчеркнул, что правительство учитывает стремление правительства Вологодской области сохранять свою достойную позицию в сфере промышленности и работать на благо региона. 

В ходе встречи Путин подписал указ о назначении врио губератора Вологодской области Георгия Филимонова. Президент выразил надежду, что новый руководитель сохранит и приумножит всё то, что было сделано до него бывшим губернатором Олегом Кувшинниковым, который сложил свои полномочия сегодня, спустя 12 лет пребывания на посту главы региона. 

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#владимир путин
#встреча
#россия
#правительство
#регион
#промышленность
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В Госдепе США заявили о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями
31 октября 2023, 20:37

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Соединенные Штаты Америки готовы к диалогу с Россией по контролю над вооружениями, об этом заявил представитель Госдепа США в интервью для «РИА Новости».
«Как публично заявил советник (президента США) по национальной безопасности Джейк Салливан, США готовы к взаимодействию с Россией по вопросам управления ядерными рисками и разработки системы контроля над вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы вступить в эти дискуссии», - прокомментировал ситуацию неназванных американский чиновник.

Напомним, 17 октября Госдума приняла в 1-м чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

В этот же день США провели испытания на полигоне в Неваде, на котором ранее испытывали ядерное оружие. Известно, что для устроенного Штатами подземного взрыва были использованы химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.

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#ядерное оружие
#сша
#россия
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ХАМАС заявило об освобождении иностранных заложников в ближайшие дни
Военное крыло ХАМАС объявило об освобождении иностранцев
31 октября 2023, 20:34

Фото: iStock/cyano66

Военное крыло ХАМАС объявило о том, что в ближайшие дни освободит часть иностранных заложников, которые находятся на территории сектора Газа.
Представитель бригады «Аль-Кассам» военного крыла ХАМАС Абу Обейда сообщил, что посредники были уведомлены об освобождении нескольких иностранцев.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС второй раз за сутки обстреляло Тель-Авив. По словам представителей военного крыла, это было сделано в ответ на обстрел сектора Газа со стороны Израиля. Уточнялось, что в результате обстрела лагеря Джебалия погибли 400 человек. 

Ранее сообщалось, что раненых палестинцев в среду, 1 ноября, переправят в Египет через КПП «Рафах». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#хамас
#заложники
#плен
#палестина
#сектор газа
#израиль
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Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступления против человечности
Эрдоган: Израиль совершает преступление против человечности в Газе уже 25 дней
31 октября 2023, 20:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Израиля при поддержке стран Евросоюза и США в течение 25 дней совершает преступление против человечности на территории сектора Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к нации.
Он подчеркнул, что союзники Израиля, в частности, европейские страны, вновь не выдержали испытания гуманностью в секторе Газа. 

Эрдоган добавил, что Турция прикладывает все возможные усилия для того, чтобы привлечь к ответственности перед законом всех, кто виноват в военных преступлениях на территории сектора Газа. 

Ранее сообщалось, что Израиль отозвал своих дипломатических представителей после заявлений Эрдогана, направленных против страны. 

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#израиль
#преступление
#турция
#реджеп тайип эрдоган
#сектор газа
#обвинение
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ХАМАС: Большое число израильских солдат убиты и ранены в Газе
31 октября 2023, 20:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Движение ХАМАС заявило, что большое количество израильских солдат убито и ранено в секторе Газа, об этом заявил представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Обейда в ходе обращения, которое транслировали арабские телеканалы.
«Наши бойцы убили и ранили большое число солдат противника», - прокомментировал ситуацию Обейда. 

Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».

При этом, мусульманский демократический совет США обратился к главе страны Джо Байдену с ультиматумом. Они потребовали, чтобы президент использовал своё влияние и попытался остановить боевые действия на территории сектора Газа. Если же Байден откажется идти навстречу мусульманским общественникам - они откажутся голосовать за него на выборах и будут агитировать всех делать то же самое.

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#сектор газа
#хамас
#израиль
#армия
#погибшие
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В Израиле обозначили экономические цели на фоне конфликта с Палестиной
Нетаньяху обозначил экономические цели в связи с конфликтом в секторе Газа
31 октября 2023, 19:45

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обозначил основные финансово-экономические цели правительства на нестабильного положения страны. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии министров по делам общества и экономики.
Он заявил, что первостепенной задачей правительства является сохранение макроэкономической структуры Израиля, которая сохранит функционирование экономики и обезопасит её от разрушения. 

Второй целью Нетаньяху назвал предоставление ЦАХАЛ возможности вести боевые действия. В эти расходы входит предоставление армии вооружения и иного необходимо инвентаря, на что уйдёт значительная часть бюджета. 

Третьей целью премьер Израиля поставил сохранение жизни мобилизованных резервистов.

Кроме того, правительство берёт в расчёт выделение компенсации гражданам и предприятиям, которые пострадают от боевых действий. 

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#израиль
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#расходы
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#конфликт
#палестина
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Сенатор Климов: Израиль не встретит противодействия от ООН
31 октября 2023, 19:38

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Израиль несмотря на удары по сектору Газа не встретит серьезного противодействия со стороны ООН.
Он объяснил такой феномен позицией США.

«Когда группа арабских стран внесла резолюцию о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, за неё проголосовали две трети от всех стран на Генассамблее! Но ещё треть осталась, и к ней относятся США! А это значит, что Совбез ООН, где у Вашингтона есть право вето, эту резолюцию не утвердит», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Климов.

Он также отметил, что Израиль никогда не будет признан ООН государством-террористом также благодаря США.

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#сша
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