МИД Франции сообщил о двух погибших в секторе Газа французских детях

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Двое детей французской национальности погибли в секторе Газа. Об этом сообщает МИД Франции.
Уточняется, что трое французских детей вместе с матерью находились на территории сектора Газа. Двое детей погибли, мать и третий ребёнок получили ранения.
В МИД уточнили, что на данный момент Франция не может контролировать эту ситуацию, поскольку консульству страны в Иерусалиме пока не удалось выйти с ней на связь.
В ведомстве вновь потребовали разрешение на выезд из Газы всех иностранцев и, в частности, французов. Страна также настаивает на гуманитарном перемирии, чтобы появилась возможность беспрепятственно доставлять гуманитарные грузы в анклав.
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В МИД уточнили, что на данный момент Франция не может контролировать эту ситуацию, поскольку консульству страны в Иерусалиме пока не удалось выйти с ней на связь.
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Анастасия Чинкова