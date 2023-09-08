МИД: G7 оказывает давление на Индию, чтобы отразить свою позицию по Украине

Фото: iStock/iDymax
В МИД РФ сообщили о том, что страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины.
Отмечается, что Индия на этом фоне старается придерживаться нейтралитета, исходя из сугубо экономического мандата G20.
Напомним, советник американского президента Джейк Салливан заявил, что в Белом доме хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине.
Читайте также:
В Белом доме заявили о желании видеть Зеленского на саммите G20
Раскрыты истинные цели программы по большей узнаваемости ЕС в Индии
Bloomberg: Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
Напомним, советник американского президента Джейк Салливан заявил, что в Белом доме хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия.
Читайте также:
В Белом доме заявили о желании видеть Зеленского на саммите G20
Раскрыты истинные цели программы по большей узнаваемости ЕС в Индии
Bloomberg: Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
Екатерина Коршунова