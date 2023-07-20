МИД Германии: На Украине заблокированы 32 млн тонн зерна

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что из-за прекращения зерновой сделки на Украине оказались заблокированы 32 млн тонн зерна.
Она обратила внимание на то, что голод и оружие нельзя использовать в качестве оружия. Об этом она заявила перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
По ее словам, из-за прекращения зернового соглашения, на Украине оказались заблокированы 32 млн тонн зерна. Глава внешнеполитического ведомства сообщила, что ФРГ начала работу по поиску альтернатив по вывозу зерна из Украины.
Напомним, о завершении зерновой сделки заявил МИД РФ. Черноморская инициатива прекратила свое действие 18 июля из-за невыполнения условий сторонами соглашения.
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По ее словам, из-за прекращения зернового соглашения, на Украине оказались заблокированы 32 млн тонн зерна. Глава внешнеполитического ведомства сообщила, что ФРГ начала работу по поиску альтернатив по вывозу зерна из Украины.
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Анастасия Крестьянова