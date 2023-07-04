МИД Грузии назвал решение Зеленского о высылке посла крайней формой обострения отношений

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МИД Грузии посчитал решение Владимира Зеленского о высылке из страны грузинского посла крайне формой обострения отношений, сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее президент Украины Зеленский поручил МИД Украины вызвать к себе посла Грузии и призвать его покинуть страну в течении 48 часов для консультации с Тбилиси. Все это произошло на фоне участия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в дистанционном заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На нем бывший грузинский лидер продемонстрировал свое исхудавшее тело и заявил, что до такого состояния его довели власти Грузии.
По их мнению, подобное решение наносит серьезный вред стратегическим отношениям стран, а также является прямым вмешательством во внутренние дела Грузии.
В МИД Грузии выразили надежду на то, что Киев одумается и изменит свое решение.
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«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины... Этот шаг представляет собой крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев идет на этот шаг против дружественного государства и народа», - прокомментировали ситуацию грузинские дипломаты.
В МИД Грузии выразили надежду на то, что Киев одумается и изменит свое решение.
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Евгения Парфентьева