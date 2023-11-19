МИД Иордании: Арабские страны не будут отправлять миротворцев в сектор Газа

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Арабские государства не намерены отправлять миротворческие силы в сектор Газа после завершения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Иордании Айман Сафади.
Выступая на конференции по региональной безопасности в Бахрейне, он также добавил, что арабские страны не будут становиться врагами для палестинцев, передает The New York Times.
На встрече также присутствовали министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф аль-Зайяни и старший дипломатический советник Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш. Главы МИД арабских стран не дали четкого ответа на вопрос о том, каково будет послевоенное обустройство сектора Газа. Ясно только, что арабские страны не намерены отправлять в анклав миротворческие контингенты своих Вооруженных сил.
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«Мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет», — сказал Сафади.
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Александр Бойцов