МИД Иордании: Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом

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То, что Израиль делает в секторе Газа, вполне подпадает под определение геноцида. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.
Во время своего выступления на региональном средиземноморском форуме в испанской Барселоне глава иорданского внешнеполитического ведомства назвал действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве военными преступлениями. Ас-Сафади считает, что то, что совершают в Газе израильские военные, вполне подходит под юридическое определение геноцида.
Глава МИД Иордании также указал, что Израиль грубо нарушает нормы международного права и ведет себя так, словно он выше закона.
Ранее бывший министр иностранных дел Франции и специальный посланник президента Эммануэля Макрона в Ливане Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия Израиля в Газе слишком жестоки.
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Александр Бойцов