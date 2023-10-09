МИД Израиля: ХАМАС должно обеспечить безопасность не менее 100 заложников

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Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что боевики ХАМАС должны обеспечить безопасность не менее 100 заложников, которых они похитили. Об этом сообщает ТАСС.
7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства производятся массированные ракетные удары со стороны сектора Газа. В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.
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